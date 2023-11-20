В День Челябинской области на выставке «Россия» стартует регистрация на VIII Парижский полумарафон

В 2024 году спортивное мероприятие пройдет в восьмой раз

В среду, 22 ноября, на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве пройдет День Челябинской области. В спортивном павильоне региона после делового мероприятия все желающие смогут зарегистрироваться на VIII Парижский полумарафон, который пройдет 2 июня 2024 года, передает ИА «Первое областное».

День Челябинской области на выставке-форуме откроет губернатор Алексей Текслер. Он расскажет о достижениях региона за последние шесть лет, обратив особое внимание на развитие транспорта, социальной сферы, здравоохранения и реализации нацпроектов. Начало деловой программы — в 12:00.

После в спортивном павильоне С-2 гости выставки смогут зарегистрироваться на Парижский полумарафон, который давно вышел за рамки региона и стал даже в некоторой степени социальным проектом, призванным привлечь внимание к культуре и истории Нагайбакского района. Впервые марафон провели в 2016 году.