Япония ввела санкции против 80 российских компаний. Причиной является проведение Россией военной спецоперации на Украине. Ограничения касаются экспорта. Все предприятия из перечня не могут поставлять свою продукцию в азиатскую страну. Документ опубликовало министерство иностранных дел Японии.
В санкционный список попал Миасский машиностроительный завод (ММЗ). Он производит компоненты ракетных комплексов для военно-морского флота России и гражданскую продукцию. ММЗ входит в состав оборонно-промышленного комплекса АО «ГРЦ Макеева», который принадлежит «Роскосмосу».
21 марта Россия разорвала соглашения с Японией в отношении Южных Курил. Это был ответ на предыдущие санкции азиатской страны. Япония входит в перечень недружественных стран, опубликованный в начале марта.
Миасский машиностроительный завод признан Арбитражным судом Челябинской области банкротом в декабре 2021 года. Иск подавал сам ММЗ. На предприятии введена процедура наблюдения, был назначен временный управляющий. Общая задолженность ММЗ превышает 2,4 млрд рублей. Сумма накопилась из-за недостаточного объема заказов в течение длительного периода, высокой закредитованности и значительных расходов на выплату процентов по займам.
Несмотря на банкротство, загрузка у завода удовлетворительная, работа ведется в плановом режиме. В декабре на предприятии работало 774 человека. Кроме того, ММЗ выполняет обязательства по теплоснабжению жителей северной части Миасса.
Сам Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева включен в два санкционных списка — США и Великобритании.
Ранее Япония уже вводила санкции против России. В одном из списков значится концерн «Уралвагонзавод», в который входит Челябинский тракторный завод. Этот же холдинг попадал под санкции Евросоюза. ЕС также накладывал санкции на основного акционера ПАО «ММК» Виктора Рашникова.