Миасский машзавод попал в санкционный список Японии

Предприятие в декабре 2021 года признали банкротом

Япония ввела санкции против 80 российских компаний. Причиной является проведение Россией военной спецоперации на Украине. Ограничения касаются экспорта. Все предприятия из перечня не могут поставлять свою продукцию в азиатскую страну. Документ опубликовало министерство иностранных дел Японии.

В санкционный список попал Миасский машиностроительный завод (ММЗ). Он производит компоненты ракетных комплексов для военно-морского флота России и гражданскую продукцию. ММЗ входит в состав оборонно-промышленного комплекса АО «ГРЦ Макеева», который принадлежит «Роскосмосу».

21 марта Россия разорвала соглашения с Японией в отношении Южных Курил. Это был ответ на предыдущие санкции азиатской страны. Япония входит в перечень недружественных стран, опубликованный в начале марта.

Миасский машиностроительный завод признан Арбитражным судом Челябинской области банкротом в декабре 2021 года. Иск подавал сам ММЗ. На предприятии введена процедура наблюдения, был назначен временный управляющий. Общая задолженность ММЗ превышает 2,4 млрд рублей. Сумма накопилась из-за недостаточного объема заказов в течение длительного периода, высокой закредитованности и значительных расходов на выплату процентов по займам.

Несмотря на банкротство, загрузка у завода удовлетворительная, работа ведется в плановом режиме. В декабре на предприятии работало 774 человека. Кроме того, ММЗ выполняет обязательства по теплоснабжению жителей северной части Миасса.

Сам Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева включен в два санкционных списка — США и Великобритании.

Ранее Япония уже вводила санкции против России. В одном из списков значится концерн «Уралвагонзавод», в который входит Челябинский тракторный завод. Этот же холдинг попадал под санкции Евросоюза. ЕС также накладывал санкции на основного акционера ПАО «ММК» Виктора Рашникова.