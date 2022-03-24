Ракетный центр в Миассе попал под санкции Великобритании

Ранее на предприятие наложили ограничения США

Великобритания опубликовала очередной санкционный список против России из-за проведения военной спецоперации на Украине. В него вошли как российские компании, так и руководители некоторых организаций. В перечень также попал Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева из Миасса. Документ опубликован на сайте британского правительства.

ГРЦ разрабатывает ракетно-космическую технику и боевые ракетные комплексы. Он входит в госкорпорацию «Роскосмос». Санкции Великобритании подразумевают заморозку активов предприятия на территории королевства, запрет на сотрудничество с центром и на поставки продукции в страну.

«Цель санкций — побудить Россию прекратить действия, дестабилизирующие Украину или подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины», — сказано в документе.

Напомним, что ракетный центр уже попадал под санкции. Список составляли власти США. Продукцию предприятия нельзя продавать за рубеж, заграничные активы заморожены, а американским гражданам запрещено сотрудничать с ГРЦ.

Кроме того, Евросоюз включал в санкционный список корпорацию «Уралвагонзавод», в которую входит Челябинский тракторный завод. Предприятие выпускает двигатели для танков. По мнению ЕС, компания несет ответственность за военную спецоперацию на Украине. В пресс-службе ЧТЗ сообщали ИА «Первое областное», что предприятие работает в штатном режиме без каких-либо изменений.

Под санкции Евросоюза попал и основной акционер ММК Виктор Рашников. Заморожены его заграничные активы, ему запрещено въезжать на территорию ЕС или пересекать транзитом европейские страны. Комбинат планировал оценить влияние этих ограничений на работу предприятия.