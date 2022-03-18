На ММК назвали санкции против Виктора Рашникова необоснованными

Предприятие изучает влияние ограничений

Магнитогорский металлургический комбинат прокомментировал включение председателя совета директоров и контролирующего акционера предприятия Виктора Рашникова в список санкций Евросоюза. Бизнесмена внесли в четвертый пакет ограничений, наложенных на предпринимателей и компании России из-за военной спецоперации на Украине. Это означает заморозку иностранных активов, запрет на получение каких-либо средств, на въезд и транзит через ЕС.

«Считаем санкции против В. Ф. Рашникова необоснованными. Компания изучает принятое европейскими властями решение и оценивает возможное влияние санкций на свой бизнес. ПАО „ММК“ — один из крупнейших в мире производителей стали, отличающийся высокой производственной эффективностью, обладающий низкой долговой нагрузкой и устойчивым финансовым положением», — сообщает пресс-служба ММК.

Причина включения Виктора Рашникова в санкционный список указана в официальном журнале Европейского союза. Там говорится о том, что «он является ведущим российским бизнесменом, работающим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины». Также отмечается, что ММК является одним из крупнейших налогоплательщиков России, а в последнее время возросла налоговая нагрузка на компанию, в результате чего стало значительно больше поступлений в государственный бюджет.