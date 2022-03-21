Россия разрывает соглашения с Японией в отношении южных Курил

МИД РФ ответил на санкции азиатской страны

Министерство иностранных дел РФ отреагировало на санкции со стороны Японии. Россия в ответ разорвет со страной восходящего солнца соглашения в отношении южных Курил.



Как сообщает пресс-служба министерства иностранных дел, РФ прерывает диалог с Японией по поводу мирного договора и не намерена его продолжать с недружественной страной.

Безвизовый въезд для японских граждан на Курилы прекращается, бывшие жители южных Курил больше не смогут в облегченном режиме посещать места бывшего проживания.

Российская сторона больше не заинтересована в совместной хозяйственной деятельности с Японией на территории южных Курил.

МИД РФ высказалось против продления статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества и не собирается вести совместную деятельность в бассейне Черного моря.

В заявлении министерства иностранных дел отмечают, что вся ответственность за ущерб обеим сторонам полностью лежит на Японии, власти которой сознательно придерживаются недружественной политики в отношении России.