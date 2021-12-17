В Миассе банкротят оборонный завод из‑за долга в 2,4 млрд рублей

На предприятии ввели процедуру наблюдения

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом АО «Миасский машиностроительный завод» (входит в состав оборонно-промышленного комплекса АО «ГРЦ Макеева», принадлежит «Роскосмосу»). На предприятии ввели процедуру наблюдения и назначили временного управляющего. Общая задолженность завода превышает 2,4 млрд рублей. Основной кредитор ММЗ — «Россельхозбанк». Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Ранее в головной компании ММЗ — АО «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева» — сообщали, что завод действительно сам подал заявление о банкротстве из-за наличия признаков финансовой несостоятельности. На самом ММЗ объяснили, что задолженность в размере 2,4 млрд рублей образовалась из-за недостаточного объема заказов в течение длительного периода. Также отрицательно сказалась высокая закредитованность предприятия и значительные расходы на выплату процентов по займам.

ИА «Первое областное» отправило запросы с просьбой прокомментировать дальнейшую работу предприятия после введения наблюдения. ММЗ выполняет гособоронзаказ и обеспечивает теплом и горячей водой северную часть Миасса — Машгородк и поселок Строителей.

Ранее в Минпроме региона отмечали, что власти Челябинской области совместно с Роскосмосом разработали «дорожную карту» по выводу Миасского машиностроительного завода из кризиса. Главные цели этой работы — сохранить производство и рабочие места.

АО «Миасский машиностроительный завод» выпускает корпусные компоненты и отдельные узлы баллистических ракет, производит корабельную аппаратуру управления и контроля морских ракетных комплексов. Также ММЗ поставляет теплоэнергию жителям Миасса. По данным «Контур. Фокус», 2018 финансовый год завод закрыл с чистым убытком в размере 1 млрд рублей (бухгалтерская отчетность за 2019 и 2020 годы не публиковалась). Согласно открытой информации, на заводе работают около 1,5 тыс. сотрудников.