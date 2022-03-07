Правительство РФ утвердило перечень недружественных стран

В него вошли США, государства Евросоюза, Великобритания и другие

Правительство Российской Федерации утвердило перечень стран и территорий, которые совершают в отношении России, российских компаний или граждан недружественные действия. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Распоряжение опубликовано на официальном сайте федерального правительства 7 марта.

Согласно документу, в перечень вошли следующие страны: Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства — члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

«Распоряжение подготовлено в рамках указа президента от 5 марта 2022 года „О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами“. Согласно ему, российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях. Для этого должник может попросить российский банк создать специальный рублевый счет „С“ на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Уточняется, что новый временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 миллионов рублей в месяц.

Как уточнили в пресс-службе правительства РФ, все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Главной целью этой работы названо обеспечение финансовой стабильности страны в условиях внешнего санкционного давления.