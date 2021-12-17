Миасский машзавод продолжит работать во время процедур по банкротству

Предприятие не планирует сокращать сотрудников

Миасский машиностроительный завод продолжит работать в штатном режиме, несмотря на введение процедуры наблюдения в рамках банкротства. Предприятие не планирует сокращать людей. Как рассказали ИА «Первое областное» в головной компании завода АО «ГРЦ Макеева» (структура «Роскосмоса»), сейчас на предприятии работают 774 человека.

Также ММЗ продолжит выполнять обязательства по теплоснабжению жителей северной части Миасса. По информации ГРЦ Макеева, загрузка заказами на предприятии сейчас стабильная.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом АО «Миасский машиностроительный завод» (входит в состав оборонно-промышленного комплекса АО «ГРЦ Макеева», принадлежит «Роскосмосу»). На предприятии ввели процедуру наблюдения и назначили временного управляющего. Общая задолженность завода превышает 2,4 млрд рублей.