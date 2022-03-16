Челябинский тракторный завод попал под санкции Евросоюза

Предприятие входит в корпорацию «Уралвагонзавод»

Евросоюз принял четвертый пакет санкций для девяти компаний, связанных с оборонной промышленностью России. В список внесли корпорацию «Уралвагонзавод», в которую входит Челябинский тракторный завод (ЧТЗ). Предприятие выпускает двигатели для танков. По мнению ЕС, завод несет ответственность за военную спецоперацию на Украине. Документ опубликован на официальном сайте Европейского союза.

«„Уралвагонзавод“ — крупная российская машиностроительная корпорация. Это единственный производитель танков в России. Танки Т-72Б3, поставленные „Уралвагонзаводом“, использовались Россией во время незаконного вторжения на Украину в 2022 году. Таким образом, „Уралвагонзавод“ несет ответственность за поддержку действий, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорится в журнале ЕС.

УВЗ выпускает танки Т-72Б3М, «Прорыв», «Армата», тяжелую технику, трамваи. В документе сказано, что санкции заключаются в «строгих экспортных ограничениях в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности».

Помимо «Уралвагонзавода», под новые санкции попали «Рособоронэкспорт», «Роснефть-Аэро», холдинг «НПО „Высокоточные комплексы“», ПАО «Курганмашзавод», холдинг «Вертолеты России», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», АО «Объединенная судостроительная корпорация», АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького».

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева (разработчик баллистических ракет, находится в Миассе, входит в госкорпорацию «Роскосмос») включили в санкционный список США. Кроме того, основной акционер ММК Виктор Рашников попал под ограничения ЕС. Заморожены его заграничные активы, ему запрещено въезжать на территорию ЕС или пересекать транзитом европейские страны.

ИА «Первое областное» запросило комментарий в пресс-службе ЧТЗ о том, как санкции скажутся на работе предприятия. На момент публикации материала ответ в редакцию не поступил.