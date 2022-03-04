Ракетный центр «Роскосмоса» в Миассе попал в санкционный список США

Под «блокирующий» пакет ограничений попали 40 российских компаний

Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева (разработчик баллистических ракет, находится в Миассе, входит в госкорпорацию «Роскосмос») включили в санкционный список США. Это значит, что продукцию предприятия нельзя будет продавать за рубеж, заграничные активы будут заморожены, а американским гражданам будет запрещено сотрудничать с предприятием. Информация опубликована на официальном сайте Минфина США.

В основном в списке блокирующих санкций США оказались предприятия, занимающиеся производством авиационной и боевой техники. Среди них — три предприятия «Роскосмоса». Помимо ГРЦ Макеева, ФНПЦ «Титан-Баррикады» (производит артиллерийскую и ракетную технику), АО «Салаватский химический завод» (оборонно-промышленный комплекс).

«Одно из них делает твердотопливные МБР, другое — жидкостные МБР, третье — ракетное топливо для их двигателей. Теперь их продукция не сможет получить визы для посещения США. Странно, ведь они по определению пользуются безвизовым режимом и всегда готовы посетить страну-агрессора», — отметил в своем твиттере глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Кроме того, США вводят санкции против 19 российских бизнесменов и чиновников, а также 47 членов их семей.

ИА «Первое областное» запросило комментарий в ГРЦ Макеева о том, как санкции скажутся на работе предприятия. На момент публикации материала ответ не поступил.