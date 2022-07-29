Мэрия Челябинска изымает землю для строительства нового моста по улице Энгельса

Проект путепровода подготовят к концу марта 2023 года

Власти Челябинска распорядились изъять два участка и автозаправочную станцию для строительства моста через реку Миасс между улицами Краснознаменной и Энгельса. Документ опубликован на сайте городской администрации.

«Изъять для муниципальных нужд — строительства моста через реку Миасс по ул. Краснознаменная — ул. Энгельса в г. Челябинске земельные участки площадью 599,0 кв. м и 926,0 кв. м, подлежащие образованию из земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена», — сказано в распоряжении.

Вместе с этими участками изымается автозаправочная станция на перекрестке улиц Энгельса и Труда. Также в документе указано, что специалистам администрации предстоит оформить в установленном порядке соглашение об изъятии недвижимости и поставить участки на государственный кадастровый учет.

В публичной кадастровой карте уже есть данные о территориях под строительство транспортной развязки. Участков три (все они пока что временные) — от улицы Труда до реки Миасс (32,2 тыс. квадратных метров), над рекой и ближайшим берегом (10,9 тыс. квадратных метров), к улице Братьев Кашириных (9,5 тыс. квадратных метров).





Мост между улицами Энгельса и Краснознаменной был запланирован в Генеральном плане Челябинска с 1960-х годов. В 2012 году от идеи строительства отказались. В 2019 году указанные улицы предлагали соединить платным мостом. В 2021 году в администрации города сообщили, что вопрос актуализировали в связи с активной застройкой на северо-западе. Еще один подъездной путь к новым микрорайонам крайне необходим.

Проектно-изыскательские работы, необходимые для строительства нового моста, проводит челябинская компания «УралДорПроект». Она же разрабатывала проекты набережной возле Концертного зала имени С. С. Прокофьева, набережной у Исторического музея Южного Урала и реконструкции моста в Металлургическом районе в сторону аэропорта.

На мосту будут тротуары, велодорожки, наружное освещение, дождевая канализация, а рядом — озеленение. Длину моста определят в ходе проектирования. До 20 марта 2023 года подрядчик должен разработать документацию, согласовать ее с заказчиком и получить положительное заключение Госэкспертизы.

Рядом с мостом возле ЖК «Западный луч» и гипермаркета «Лента» в ближайшие годы появится комплекс административных зданий. На пересечении улиц Энгельса и Труда возведут здание для регионального управления Федеральной налоговой службы. На перекрестке улиц Братьев Кашириных и Краснознаменной построят здание Арбитражного суда Челябинской области. По соседству разместится Центральный районный суд Челябинска. Кроме того, неподалеку от нового моста планируется построить образовательный центр на 1500 мест. Сейчас идет разработка проекта, а возведение начнется не раньше 2023 года. Вместе с этим продолжается строительство ЖК «Западный луч».