Новую школу построят рядом с рекой Миасс в центре Челябинска

Образовательное учреждение возведут по соседству с ЖК «Западный луч»

Челябинские девелоперы «Западный луч» (строит одноименный жилой комплекс) и «Новые горизонты» (возводит микрорайон Манхэттен) готовят проект строительства школы на улице Труда рядом с берегом реки Миасс. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Образовательное учреждение появится на участке, который находится возле ЖК «Западный луч», гипермаркета Spar и общежития УралГУФК. По данным публичной кадастровой карты, территория предназначена как раз для строительства школы. Площадь участка составляет 17 тыс. квадратных метров, кадастровая стоимость — 33,8 млн рублей.





Школу построят по типовому проекту. Аналогичные здания — образовательные центры — уже есть в микрорайонах Чурилово, Ньютон и Академ Riverside. Сроки возведения объекта у реки Миасс и стоимость работ пока что не сообщаются.