Контракт на содержание челябинского метро снова получил «Спецподземстрой» из Екатеринбурга

Компания уже выполняла работы в подземке

Управление капитального строительства администрации Челябинска подвело итоги повторно объявленного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ на первом пусковом участке первой линии метрополитена между станциями «Тракторозаводская» и «Проспект Победы». Информация опубликована на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляла 103,3 млн рублей. Средства направят из городского бюджета.

На конкурс были поданы две заявки — от компаний «Спецподземстрой» и «Сити Билдинг». Обе они из Екатеринбурга. Их документацию признали соответствующей требованиям. Победителем объявили «Спецподземстрой», занимавшийся содержанием метро в 2020 году. Эта компания предложила выполнить все работы за 102,8 млн рублей.

Отметим, что состоявшийся аукцион стал третьим в этом году. Первый был отыгран в конце февраля. Работы нужно было проводить с 13 марта по 30 июня. Подрядчиком конкурсная комиссия выбрала компанию «Спецподземстрой». Однако контракт с ней (на 37,1 млн рублей при начальной цене в 49,8 млн) не смогли заключить из-за поступившей жалобы от «Челябметростроя», построившего первый пусковой участок и много лет следившего за состоянием подземки. В обращении говорилось о незаконном отклонении заявки от участия в конкурсе, некорректных требованиях документации и выборе компании, не имеющей лицензии на эксплуатацию опасных производственных объектов. Челябинское УФАС, найдя нарушения закона о контрактной системе, потребовало отменить итоги протокола.

Управление капстроительства выполнило указание надзорного ведомства. Но, судя по данным сайта госзакупок, в рамках незакрытого аукциона снова выбрало подрядчиком «Спецподземстрой». Челябинцы, чью заявку признали не соответствующей требованиям конкурса, подали новую жалобу. Вторая попытка заключить контракт с екатеринбургской компанией не удалась. Региональное УФАС при этом заявляло, что «в ходе рассмотрения вторых частей заявок участников ООО „Спецподземстрой“ неправомерно допущено к участию в конкурентной процедуре».

Второй аукцион проводился в апреле. Содержанием метро нужно было заниматься в течение чуть более восьми месяцев — до конца 2021 года. Победителем стало ЗАО «Южное горно-строительное управление» из города Сочи. При начальной цене контракта в 199 млн рублей компания предложила выполнить работы за 171 млн рублей. Контракт был заключен, однако после этого организация попросила расторгнуть договор. К работе сочинцы не приступали.

По данным базы «СБИС», ООО «Спецподземстрой» зарегистрировано в феврале 2015 года в Екатеринбурге. Является членом Гильдии строителей Урала. Чистая прибыль в 2020 году составляла 700 тыс. рублей. Компания выполнила комплекс работ в метрополитене уральской столицы. В 2020-м дважды побеждала в аукционах на строительно-монтажные работы челябинского метро (суммарно на 105,1 млн рублей). В ноябре 2020-го Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору провело внеплановую проверку метрополитена и деятельности подрядчика. Оказалось, что после смены эксплуатанта не была проведена перерегистрация участка в госреестре, а «Спецподземстрой» работал на опасном производственном объекте без оформления лицензии. В марте в компании сообщали, что документ пока что оформляется.

Согласно техническому заданию, подрядчику нужно будет выполнять различные работы в недостроенном челябинском метрополитене с 10 июня до 31 декабря этого года. В частности, компании предстоит проводить первичное нагнетание цементно-песчаного раствора за постоянную обделку туннеля метро. Кроме того, в списке заданий значатся обслуживающие процессы по оборудованию, электроустановкам, освещению горных выработок, откаточным путям, откачке воды, проветриванию выработок, работа маркшейдерской службы и дежурство слесарей. Также подрядчику нужно будет следить за состоянием тоннелепроходческого комплекса «Ловат» и обеспечивать антитеррористическую безопасность объекта.