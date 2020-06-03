За челябинским метро будет присматривать компания из Екатеринбурга

Главные ее задачи — откачивание воды и содержание подземных тоннелей.

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В Челябинске отыграли контракт по обслуживанию подземных тоннелей метро. По результатам конкурса был выбран подрядчик из Екатеринбурга. Всего в торгах приняли участие три компании: из Челябинска, Екатеринбурга и Омска.

«По итогам проведения аукциона победителем признано Общество с ограниченной ответственностью „Спецподземстрой“, город Екатеринбург, предложивший цену 47,85 миллионов рублей, то есть. около 12 миллионов в месяц. Отметим, что предыдущий подрядчик, компания „Челябметрострой“, ранее выполнял этот же объем работ за 28,5 миллионов рублей в месяц», — сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Ранее компания «Спецподземстрой» занималась строительством тоннеля и железобетонных конструкций в вестибюле станции метро «Геологическая» в Екатеринбурга, а также привлекалась к работам на других станциях города.

Кроме того, компания постоянно сотрудничает с ОАО «РЖД» и выполняет ремонт водопропускных труб тоннельного типа.

Специалисты «Спецподземстроя» проанализировали документацию и пришли к выводу, что имеют достаточную квалификацию, штат и материалы для того, чтобы выполнить все необходимые условия за цену, которую предложили во время торгов.