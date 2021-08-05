Суд отказался признать компанию «Челябметрострой» банкротом

Фирма из Миасса подавала иск из‑за долга в 1,5 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по делу о несостоятельности АО «Челябметрострой», построившего первый пусковой участок первой линии метрополитена в южноуральской столице. Вместе с этим компанию обязали возместить истцу — ООО «УралТехГрупп» из Миасса — расходы на госпошлину. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Напомним, что в конце марта этого года миасская компания «УралТехГрупп» подала в Арбитражный суд иск о банкротстве «Челябметростроя». Причиной являлся долг в размере 1,5 млн рублей.

«Во введении процедуры банкротства — наблюдении в отношении акционерного общества „Челябметрострой“ — отказать. Производство по делу о банкротстве прекратить. Взыскать с акционерного общества „Челябметрострой“ в пользу общества с ограниченной ответственностью „УралТехГрупп“ расходы по уплате госпошлины за рассмотрение дела в суде в сумме 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его вынесения путем подачи апелляционной жалобы», — сказано в решении суда.

В 2020 году «УралТехГрупп» в арбитражном суде стало правопреемником по долгам «Уралэнергосбыта». По данным базы «ЛИК: эксперт», организация занимается оптовой торговлей оборудованием. Директором является Анна Караулова, кроме нее в компании работает еще один человек.

Учредителями АО «Челябметрострой» являются комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска, комитет по управлению государственным имуществом Челябинской области и федеральное унитарное предприятие «Управление строительства № 30». С 2012 года компания выигрывала крупные госконтракты на строительство и содержание челябинского метрополитена. В 2020 году «Челябметрострой» получил убыток в размере 31,6 млн рублей.