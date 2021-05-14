Мэрия Челябинска направит на содержание метро 103 млн рублей

График работ рассчитан почти на семь месяцев

Управление капитального строительства администрации Челябинска повторно объявило аукцион на выполнение строительно-монтажных работ на первом пусковом участке первой линии метрополитена между станциями «Тракторозаводская» и «Проспект Победы». Информация опубликована на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляет 103,3 млн рублей. Средства направят из городского бюджета. Заявки принимают до 9 часов утра 21 мая. В тот же день проведут торги.

Согласно техническому заданию, подрядчику нужно будет выполнять различные работы в недостроенном метрополитене с 10 июня до 31 декабря этого года. В частности, компании предстоит проводить первичное нагнетание цементно-песчаного раствора за постоянную обделку туннеля метро. Кроме того, в списке заданий значатся обслуживающие процессы по оборудованию, электроустановкам, освещению горных выработок, откаточным путям, откачке воды, проветриванию выработок, работа маркшейдерской службы и дежурство слесарей. Также подрядчику нужно будет следить за состоянием тоннелепроходческого комплекса «Ловат» и обеспечивать антитеррористическую безопасность объекта.

Отметим, что в апреле в аукционе на содержание метро в течение чуть более восьми месяцев побеждало ЗАО «Южное горно-строительное управление» из города Сочи. При начальной цене контракта в 199 млн рублей компания предложила выполнить работы за 171 млн рублей. Контракт был заключен, однако после этого организация попросила расторгнуть договор.

«Подрядчик обратился к нам с просьбой расторгнуть уже заключенный договор. Он имел на это право. К работе подрядчик не приступал. Расторжение произошло по соглашению сторон. Компания потеряла предоставленную банковскую гарантию. Поскольку средства, предусмотренные на работы, вернулись в бюджет, администрация объявила аукцион. Сумма уменьшилась пропорционально оставшимся месяцам», — рассказала ИА «Первое областное» заместитель начальника управления информационной политики администрации Челябинска, начальник отдела по связям со СМИ Ксения Дурманова.

Добавим, что накануне комиссия по региональному развитию правительства России поддержала проект Челябинской области по обновлению системы общественного транспорта Челябинска. Речь идет об использовании нового механизма инфраструктурных облигаций для завершения строительства метро с интеграцией его в трамвайную сеть.