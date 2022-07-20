Еще один дом достроят в проблемном ЖК «Бриз» в Челябинске

Дольщики получат долгожданное жилье осенью 2023 года

Строительная компания «Дель Мар» из Москвы победила в аукционе на достройку второй очереди дома № 4 в проблемном жилом комплексе «Бриз» на улице Набережной в Челябинске. Торги проводил Фонд защиты прав дольщиков Челябинской области. В них участвовали четыре компании, в том числе «Строймеханизация». Столичная фирма введет долгострой в эксплуатацию за 183,58 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Вторая очередь дома № 4 будет высотой 17 этажей, ее сдадут до 30 августа 2023-го. В здании предусмотрено 80 квартир — 32 однокомнатные и 48 двухкомнатных. Москвичи достроят и первую очередь четвертого дома. Сдать высотку планируется к 30 сентября этого года.

Интересно, что фирма «Дель Мар» в начале июня побеждала в аналогичном аукционе. Однако после компания уклонилась от заключения контракта на 178,59 млн рублей. Банковская гарантия, предоставленная Фонду защиты дольщиков, не соответствовала требованиям. Договор на достройку планировали подписать с челябинским ООО «Технострой» (фирма заняла второе место, предложила 181,27 млн рублей), но и эта организация отказалась от работы. В итоге провели повторный аукцион, в котором снова победили москвичи.

Сдать дом прежний застройщик обещал в третьем квартале 2019 года. В октябре 2020-го федеральный фонд защиты дольщиков принял решение направить средства на достройку объекта. Работы проведут на основе проектно-сметной и рабочей документации, которую разработало «Архитектурно-конструкторское бюро „Монолит“» из Москвы.

ЖК «Бриз» возводила компания «СтройДом» из группы «Серебряный ключ». В октябре 2019 года застройщики признали банкротом. Владелец группы компаний «Серебряный ключ» Александр Сребрянский с 2018 года обвиняется по делу о мошенничестве с деньгами 2700 дольщиков. Обманутыми оказались покупатели квартир в 29 домах Челябинска и Копейска.

Дольщиками ЖК «Бриз» являются более 500 человек. В сентябре 2019 года ЮУ КЖСИ ввела в эксплуатацию первую очередь дома № 5/1. Дольщики дома № 9, планировавшегося в две очереди, получили денежные компенсации. Эти постройки сейчас пытаются продать. Федеральный Фонд развития территории ищет инвестора для развития объекта. Фирма «Энергостандарт» из Копейска к 31 мая 2023 года введет в эксплуатацию третью очередь дома № 5/1, к 30 августа 2023-го — дом 5/4.

По данным базы «СБИС», ООО «Строительная компания Дель-Мар» зарегистрировано в Москве в апреле 2019 года. Входит в ассоциацию «ЭнергоСтройАльянс». В 2021-м чистая прибыль организации составляла 12,8 млн рублей. Фирма «Дель Мар» берется за достройку уже пятого проблемного дома «Серебряного ключа». Осенью 2021 года компания выиграла аукционы на завершение строительства домов № 6 и 13 в ЖК «Радуга», а в конце февраля этого года — на достройку второй очереди дома на проспекте Славы, 14 в Копейске.