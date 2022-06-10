Фонд защиты прав участников долевого строительства Челябинской области подвел итоги двух аукционов на достройку проблемных домов. Конкурсная комиссия выбрала победителями компании «Энергостандарт» и «Энергопром». Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и инфраструктуры региона.
«С 21 июня 2022 года фонд планирует подписание договора с подрядными организациями. После заключения договора подрядчики приступят к строительно-монтажным работам»,— отмечают в фонде.
«Энергостандарт» из Копейска достроит третью очередь дома № 5.1 в жилом комплексе «Бриз» на улице Набережной. На работы направят 171,9 млн рублей. Ввести в эксплуатацию жилое здание нужно к 31 мая 2023 года. В нем будет 90 однокомнатных и 15 двухкомнатных квартир. Прежний застройщик — «СтройДом» из группы «Серебряный ключ» — обещал сдать дом во второй половине 2019 года, но не сделал этого. В октябре 2019 года фирму признали банкротом.
НПО «Энергопром» из Челябинска завершит строительство дома № 3.34 в микрорайоне Чурилово Lake City. На достройку выделили 191 млн рублей. Подрядчику нужно будет завершить все строительно-монтажные работы, а также выполнить озеленение и благоустройство к 30 июля 2023 года. В десятиэтажке будет 179 квартир. Застройщиком жилого комплекса была компания «Речелстрой». В 2018 году ее признали банкротом.