Дома в ЖК «Бриз» и «Чурилово Lake City» в Челябинске достроят в 2023 году

Фонд защиты дольщиков выбрал подрядчиков для завершения проектов

Фонд защиты прав участников долевого строительства Челябинской области подвел итоги двух аукционов на достройку проблемных домов. Конкурсная комиссия выбрала победителями компании «Энергостандарт» и «Энергопром». Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и инфраструктуры региона.

«С 21 июня 2022 года фонд планирует подписание договора с подрядными организациями. После заключения договора подрядчики приступят к строительно-монтажным работам»,— отмечают в фонде.

«Энергостандарт» из Копейска достроит третью очередь дома № 5.1 в жилом комплексе «Бриз» на улице Набережной. На работы направят 171,9 млн рублей. Ввести в эксплуатацию жилое здание нужно к 31 мая 2023 года. В нем будет 90 однокомнатных и 15 двухкомнатных квартир. Прежний застройщик — «СтройДом» из группы «Серебряный ключ» — обещал сдать дом во второй половине 2019 года, но не сделал этого. В октябре 2019 года фирму признали банкротом.

НПО «Энергопром» из Челябинска завершит строительство дома № 3.34 в микрорайоне Чурилово Lake City. На достройку выделили 191 млн рублей. Подрядчику нужно будет завершить все строительно-монтажные работы, а также выполнить озеленение и благоустройство к 30 июля 2023 года. В десятиэтажке будет 179 квартир. Застройщиком жилого комплекса была компания «Речелстрой». В 2018 году ее признали банкротом.