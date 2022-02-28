Долгострой на проспекте Славы в Копейске сдадут к лету 2023 года

Подрядчику заплатят почти 344 млн рублей

Фонд защиты прав дольщиков Челябинской области выбрал организацию, которая достроит вторую очередь многоквартирного дома в Копейске на проспекте Славы, 14. Единственным участником и победителем аукциона стала строительная компания «Дель Мар». С ней заключат контракт по начальной цене — 343,9 млн рублей.

Дом на проспекте Славы в Копейске строило ООО «Регионпроект» из группы «Серебряный ключ» бизнесмена Александра Сребрянского. Работы начались в 2015 году. В 2017-м, когда дольщикам должны были передать квартиры, начались переносы сроков сдачи высотки. После этого строительство остановилось. Компанию «Регионпроект» признали банкротом в октябре 2019 года. Федеральный фонд защиты дольщиков принял решение о достройке дома в ноябре 2020-го. Права застройщика региональному фонду через арбитражный суд передали в январе 2021 года.

В двухподъездном доме высотой 17 этажей будет 170 квартир. Из них 68 — однокомнатные (по 24 кв. м), еще 102 — двухкомнатные (от 40 до 57 кв. м). Жилье ждут 150 дольщиков. Завершить строительно-монтажные работы СК «Дель Мар» нужно к 31 мая 2023 года.

По данным базы «СБИС», СК «Дель-Мар» зарегистрирована в Москве в апреле 2019 года. Она входит в ассоциацию «ЭнергоСтройАльянс». В 2020-м организация понесла убыток в размере 4,5 млн рублей. В 2021 году компания получила права на достройку домов № 6 и 13 в ЖК «Радуга». Этот комплекс в Челябинске строило ООО «КапиталДом» из группы Сребрянского.

Отметим, что все девять строительных организаций, входящих в группу компаний «Серебряный ключ», признаны банкротами. Владелец Александр Сребрянский с 2018 года обвиняется по делу о мошенничестве с 3,8 млрд рублей дольщиков. Пострадавшими от действий бизнесмена являются 2700 человек. Обманутыми оказались покупатели квартир в 29 домах Челябинска и Копейска.