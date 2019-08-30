Один из долевых долгостроев ЖК «Бриз» введен в эксплуатацию

Активное строительство было остановлено еще в 2017 году.

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Один из долгостроев челябинского ЖК «Бриз» введен в эксплуатацию. Об этом рассказали дольщики комплекса в социальных сетях, ссылаясь на Фонд социальной поддержки дольщиков и заемщиков.

27 августа этого года застройщику ООО «СтройДом» выдано официальное разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома №5.1, 1 очередь строительства. Благодаря финансовой поддержке фонда в доме закончена отделка помещений, а также установлены лифты и электротехническое оборудование.

«Специалисты завершили обязательные сантехнические и электромонтажные работы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Также на прилегающей к дому территории выполнено необходимое благоустройство, проложены подъездные пути и тротуары», — рассказали в пресс-службе Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки.

Также фонд опубликовал информацию о том, что в другом долгострое, который находится на улице Работниц, 97, также заканчиваются работы. Его ввод в эксплуатацию запланирован на конец сентября.

Напомним, что 23 августа было объявлено о создании фонда защиты прав участников долевого строительства Челябинской области. Планируется, что совместно с фондом «ДОМ.РФ», новое учреждение будет помогать с достройкой жилых домов. Всего в Челябинске девять проблемных жилых комплексов с долгостроями. Помимо ЖК «Бриз» и дома на улице Работниц, это «Княжеский», «Академ Riverside», «Новоград», «Молодежный», «Чурилово Lake City», «Радуга» и «Яркая жизнь».