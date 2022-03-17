В Челябинске достроят один из домов проблемного ЖК «Бриз»

Обманутые дольщики ждут жилье с 2019 года

Первую очередь дома № 4 в жилом комплексе «Бриз» на улице Набережной в Челябинске достроят к 30 сентября этого года. Там будет 179 квартир. В эксплуатацию здание введет строительная компания «Дель Мар» из Москвы. Она победила в аукционе, который проводил Фонд защиты дольщиков в Челябинской области, сообщается на сайте госзакупок.

За возможность достроить проблемный дом боролись три организации, одной запретили участвовать в аукционе. Из двух оставшихся компаний «Дель Мар» запросила наименьшую плату за свою работу — 156,1 млн рублей. Начальная цена составляла 158,9 млн рублей.

Десятиэтажное жилое здание строила фирма «СтройДом» из группы компаний «Серебряный ключ». Сдать дом застройщик обещал в четвертом квартале 2019 года. Но планы не были выполнены, организацию признали банкротом. В октябре 2020-го федеральный фонд защиты дольщиков решил направить средства на достройку объекта.

Дольщиками ЖК «Бриз» являются более 500 человек. В сентябре 2019 года ЮУ КЖСИ достроила первую очередь дома № 5. Дольщики двух очередей дома № 9 получили денежные компенсации.

Владелец ГК «Серебряный ключ» Александр Сребрянский с 2018 года обвиняется по делу о мошенничестве с 3,8 млрд рублей дольщиков. Пострадавшими от действий бизнесмена являются 2700 человек. Обманутыми оказались покупатели квартир в 29 домах Челябинска и Копейска.

Строительная компания «Дель Мар» берется за достройку уже четвертого проблемного дома «Серебряного ключа». В 2021 году фирма выиграла аукционы на завершение строительства домов № 6 и 13 в ЖК «Радуга», а в конце февраля этого года — на достройку второй очереди дома на проспекте Славы, 14 в Копейске.