В проблемном челябинском ЖК «Радуга» достроят еще один дом

Дольщики ждут жилье с 2015 года

Фонд защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области подвел итоги аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по завершению дома № 13 в ЖК «Радуга». Жилой объект возводило ООО «КапиталДом» (входило в группу «Серебряный ключ», признано банкротом в 2020 году) в районе № 11 на Краснопольской площадке. Сдать высотку должны были к концу 2015 года.

Начальная цена аукциона составляла 191,8 млн рублей. В конкурсе, согласно данным сайта госзакупок, участвовала только одна компания — «СК Дель-Мар» из Москвы. Ее и признали победителем. Контракт заключат по начальной цене. Эта же компания недавно получила право достроить другой дом в ЖК «Радуга» — № 6.

Согласно графику, завершить работы по 10-этажному дому и благоустройству территории подрядчик должен до 1 декабря 2022 года. В здании будет 144 одно- и двухкомнатные квартиры общей площадью 5,4 тыс. кв. м.

По данным базы «СБИС», строительная компания «Дель-Мар» зарегистрирована в Москве в апреле 2019 года. Она входит в ассоциацию «ЭнергоСтройАльянс». В 2020-м организация понесла убыток в размере 4,5 млн рублей. На счету компании два аукциона — оба в Челябинской области и на достройку проблемных жилых объектов.

Всего в ЖК «Радуга», который начали строить в 2013 году, входят 11 домов в Курчатовском районе Челябинска. Объекты возводили строительные компании, входящие в группу «Серебряный ключ» Александра Сребрянского. Все его организации признаны банкротами, до этого успели сдать только пять зданий. Руководитель ГК с 2018 года обвиняется по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков. С того же года строительство ЖК было заморожено.

В апреле 2020-го за счет средств регионального фонда защиты дольщиков ЮУ КЖСИ достроила один из домов. По итогам аукционов, состоявшихся в этом году, жилые здания с номерами 2.2 (179 квартир) и 20.2 (305 квартир) введет в эксплуатацию компания «Высота».