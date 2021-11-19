Челябинский фонд защиты дольщиков нашел подрядчика для достройки дома в ЖК «Радуга»

Высотку сдадут к лету 2022 года

Фонд защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области подвел итоги аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по завершению одного из объектов ООО «КапиталДом» (входило в группу «Серебряный ключ», признано банкротом в 2020 году). Речь идет о 10-этажном жилом доме № 6 в микрорайоне № 51 на Краснопольской площадке, который входит в ЖК «Радуга». Начальная цена аукциона составляла 150,8 млн рублей. В конкурсе, согласно данным сайта госзакупок, участвовали две компании — копейский «Стройтранссоюз» и московская «СК Дель-Мар». Заявку первой отклонили, а победителем выбрали вторую, снизившую стоимость работ до 147,7 млн рублей.

«На проектную документацию строительного объекта получено повторно положительное заключение госэкспертизы: в ней указано, что в жилом доме расположено 176 квартир, из них большинство — студии площадью до 30 кв. м (107 штук). Общая площадь квартир составляет 6,5 тыс. кв. м», — сказано в заключении госэкспертизы.

Согласно графику, завершить работы по дому и благоустройство территории подрядчик должен до 30 мая 2022 года. По данным базы «СБИС», ООО Строительная компания «Дель-Мар» зарегистрировано в Москве в апреле 2019 года. Входит в ассоциацию «ЭнергоСтройАльянс». В 2020-м организация понесла убыток в размере 4,5 млн рублей. В аукционах ранее компания не участвовала. Как сообщили в региональном Минстрое, с подрядчиком подпишут договор 29 ноября. После этого фирма приступит к строительно-монтажным работам.

Всего в ЖК «Радуга», который начали строить в 2013 году, входят 11 домов в Курчатовском районе Челябинска. Объекты возводили строительные компании, входящие в группу компаний «Серебряный ключ» Александра Сребрянского. Все его организации признаны банкротами, а сам он с 2018 года обвиняется по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков. Прежние застройщики сдали только пять зданий. С 2018 года строительство ЖК было заморожено. В апреле 2020 года благодаря вмешательству правительства Челябинской области за счет средств регионального фонда ЮУ КЖСИ сдала одну многоэтажку. В этом году Фонд защиты прав дольщиков провел два аукциона на достройку домов в ЖК «Радуга». Жилые объекты с номерами 2.2 (179 квартир) и 20.2 (305 квартир) введет в эксплуатацию компания «Высота».