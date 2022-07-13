В Челябинске выставили на продажу недостроенные дома ЖК «Бриз»

Участок планируют развить с помощью инвестора

Два недостроенных дома жилого комплекса «Бриз» на улице Набережной в Челябинске продадут с аукциона. Торги объявил федеральный Фонд развития территорий, сообщается на сайте организации. Начальная цена составляет 15,7 млн рублей. Для участия в аукционе нужно внести задаток в размере 1,57 млн рублей.

Речь идет о двух очередях дома № 9. Их дольщики в конце 2020 года получили компенсации, потому что так решил Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков России. Достраивать дома оказалось невыгодно, выяснилось после проверки.

«По решению арбитражного суда в собственность Фонда развития территорий переходят земельные участки, занятые долгостроями. Это те объекты, по которым Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принимает решения о выплатах. Впоследствии мы предлагаем эти площадки инвесторам для дальнейшего развития», — поясняет главный управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев.

Застройщиком жилого комплекса «Бриз» являлась фирма «СтройДом» из группы компаний «Серебряный ключ». В октябре 2019 года организацию признали банкротом. Если бы дома № 9/1 и № 9/2 достроили, они имели бы 7,8 тыс. квадратных метров жилой площади и 233 «квадрата» — коммерческой.

Площадь участка, где находятся недострои, составляет 6,1 тыс. квадратных метров. Вид разрешенного использования этой территории — проектирование и строительство комплекса жилых домов и зданий общественного назначения. Заявки для участия в аукционе принимаются до 28 июля. Конкурс намечен на 2 августа.

Добавим, что дольщиками ЖК «Бриз» являются более 500 человек. В сентябре 2019 года с финансированием от фонда социальной поддержки дольщиков и заемщиков ЮУ КЖСИ в эксплуатацию ввели первую очередь дома № 5/1. К 30 сентября этого года московская компания «Дель Мар» достроит первую очередь дома № 4. Фирма «Энергостандарт» из Копейска к 31 мая 2023 года введет в эксплуатацию третью очередь дома № 5/1, к 30 августа 2023-го — дом 5/4. Компанию для достройки второй очереди дома № 4 определят в середине июля. Сдать эту высотку планируют до 30 августа 2023 года.