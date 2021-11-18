Детский сад на 220 мест в Копейске построят к ноябрю 2022 года

На территории рядом со зданием сделают игровые площадки и ягодник

В Копейске на улице Грибоедова, 15 к 30 октября 2022 года построят детский сад на 220 мест. Администрация городского округа через аукцион выбрала подрядчика для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Единственным участником и победителем стало копейское ООО «Строительное транспортное предприятие Союз». Контракт с компанией заключат по начальной цене 167,6 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

На аукцион в УФАС поступала жалоба от московского ООО «Стройтраст». При этом организация не участвовала в конкурсе. Компания в обращении утверждала о нарушениях в конкурсной документации. Антимонопольная служба признала жалобу обоснованной и выдала заказчику предписание с требованием устранить недочеты. Однако аукцион не отменили.





«Участок представляет собой застроенную территорию с насыщенной инженерной инфраструктурой с развитой сетью автомобильных дорог, проезжих частей улиц и тротуаров, подземных и наземных инженерных сетей. Естественный почвенный покров нарушен при эксплуатации участка. Растительность представлена в виде участков искусственно высаженных деревьев и естественной поросли. Территория свободна для строительства, с восточной стороны примыкает к частной жилой застройке, в южной части участка сохранились остатки фундаментов, кирпичи и куски бетона снесенного сооружения. Вдоль западной и южной границ участка произрастает древесная и кустарниковая растительность, через центральную часть — проложена асфальтированная дорожка», — сказано в конкурсной документации.

Проект детского сада разрабатывала челябинская компания «Регион Проект». На каждом из трех этажей будут по четыре игровые, спальни, раздевальные и туалетные комнаты, буфет. Кроме того, на первом этаже сделают медицинский кабинет, процедурную комнату, помещения для нужд кухонных работников. На втором этаже обустроят музыкальный зал, стиральную и гладильную, кабинеты заведующих. На третьем этаже оборудуют зал для физкультурных занятий, кабинеты логопеда и психолога, бухгалтерию.





Проект строительства предусматривает установку на территории возле детского сада малых архитектурных форм, обустройство 12 игровых и двух физкультурных площадок для детей. Рядом с учреждением будут огород, ягодник, хозблок, площадка с навесом для колясок, места для чистки ковров, сушки белья и для мусорных контейнеров.

По данным базы «СБИС», ООО «Строительное транспортное предприятие Союз» («Стройтранссоюз») зарегистрировано в 2004 году в Копейске. Фирма состоит в Союзе строительных компаний Урала и Сибири. В 2020 году чистая прибыль составляла 700 тыс. рублей. Фирма участвовала в 48 аукционах, победив в 23 из них. Общая сумма договоров — 1,5 млрд рублей. В этом году организация получила контракты на строительство детского сада на 140 мест по улице Северной, 31 в Копейске, ФАПа в поселке Черная Речка Саткинского района и ФОКа с 25-метровым бассейном в селе Уйском. Договор со «Стройтранссоюзом» на реконструкцию очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в Карабаше не заключили из-за выявленных УФАС нарушений в конкурсной документации.





Ранее компания строила школу в деревне Сарафаново Чебаркульского района, благоустраивала сквер кинотеатра «Мир» и ремонтировала площадь в поселке Увельском. Кроме того, «Стройтранссоюз» выступал генподрядчиком на строительстве биатлонного центра в Златоусте. Сроки проекта были сорваны. Контрольно-счетная палата Челябинской области выявила финансовые нарушения. На основании данных КСП в отношении соучредителя «Стройтранссоюза» Михаила Азаматова возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму не менее 4 млн рублей. В апреле этого года областная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Азаматова.

Из-за мошенничества при строительстве центра шорт-трека при «Уральской молнии» в Челябинске в мае прошлого года возбудили уголовное дело. Всего, по данным контрольно-счетной палаты региона и следственного комитета, было похищено 58 млн рублей. Фигурантами являются руководители ООО «Стройтранссоюз». В феврале этого года Арбитражный суд Челябинской области отказал в удовлетворении исковых требований министерству строительства региона. С августа 2020 года ведомство требовало, чтобы ООО «Строительное транспортное предприятие Союз» устранило нарушения при исполнении контракта. На момент вынесения решения суда подрядчик исправил недостатки, поэтому суд отказал заявителю в требованиях.