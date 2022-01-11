В Магнитогорске построят детский сад с бассейном

Дошкольное учреждение будет рассчитано на 230 мест

В ближайшие годы в 143-м микрорайоне Магнитогорска (рядом с домом по улице Советской, 178) появится детский сад на 230 мест с бассейном. Администрация города уже нашла подрядчика, который проведет проектно-изыскательские работы, необходимые для строительства объекта на участке площадью почти 9,5 тыс. кв. м. Согласно данным сайта госзакупок, контракт на 5,2 млн рублей получит единственный участник аукциона — ООО «Алтын Групп» из Москвы. Документацию компании нужно будет подготовить к 1 июня 2022 года. Проект разработают в рамках муниципальной программы капитальных строительства и ремонта на 2020—2022 годы.

Информация о планируемом строительстве детского сада в 143-м микрорайоне Магнитогорска появилась в марте 2020 года. Тогда на общественных слушаниях представляли проект планировки территории. Срок строительства дошкольного учреждения, указанный в материалах, — 2025–2030 годы. Документацию на новый детский сад создадут на основе аналогичного учреждения, которое уже работает в микрорайоне Ньютон в Челябинске.

Согласно техзаданию, четырехэтажный (с подвалом и техническим подпольем) детский сад будет рассчитан на 230 мест или на 12 групп. Дети смогут проводить там до 12 часов. Общая площадь здания составит 5,4 тыс. кв. м. Кроме стандартных помещений, в учреждении будут соляная пещера и сенсорная комната. В блоке плавательного бассейна оборудуют раздевалки с душевыми, инвентарную комнату. Сама чаша будет размером 4 на 6 м с глубиной от 0,3 до 0,6 м. Бассейн предназначен для водных процедур, закаливания и обучения плаванию.





Фото бассейна в детском саду в Ньютоне, ООО «Легион-Проект»

Рядом с детским садом проектировщику нужно предусмотреть 12 детских игровых площадок и три спортивные — для футбола, занятий гимнастикой и физкультурой. Покрытие территорий предполагается резиновым. Также будут теневые навесы, скамейки, песочница с крышкой, игровые и гимнастические комплексы, места для колясок и санок. В озеленение включены газоны, цветники и другие насаждения. Предусмотрят пешеходные дорожки и подъезды для машин, уличное освещение, а также возможность для посещения детского сада людей с особенностями здоровья.

По данным базы «СБИС», ООО «Алтын Групп» зарегистрировано в Москве в феврале 2021 года. Среди сфер деятельности нет связанных с разработкой проектов строительства. Компания, согласно сервису, занимается добычей руд и песков драгоценных металлов, различными работами по изучению недр. Организация успела поучаствовать в 24 торгах, победив в четырех из них (в том числе в Магнитогорске). Ранее получен контракт на разработку проектной документации на строительство автомобильной дороги в Воронежской области (2,7 млн рублей). Договоры на создание проектов капремонта школы и детского сада (суммарно на 7 млн рублей) в Московской области расторгнуты.