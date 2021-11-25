УФАС отменило аукционы на оснащение школы в Копейске на 7,7 млн рублей

Надзорное ведомство нашло нарушения законодательства

Челябинское УФАС выдало министерству строительства и инфраструктуры Челябинской области предписание по отмене двух аукционов на оснащение школы в поселке Тугайкуль Копейского городского округа. Это филиал СОШ № 16. Антимонопольная служба обнаружила нарушения законодательства о контрактной системе.

Как сообщает пресс-служба Челябинского УФАС, в надзорное ведомство поступали жалобы от московской компании «Архимед» на конкурсную документацию. После обращения была проведена проверка аукционов. В итоге отменены торги на поставку комплектов учебного оборудования с начальной ценой контракта 2,8 млн рублей и на поставку электронных средств обучения с начальной ценой контракта 4,9 млн рублей.

Челябинское УФАС России выявило, что заказчик в аукционной документации должен был либо установить запрет на допуск иностранного программного обеспечения, либо обосновать невозможность соблюдения такого запрета.

Добавим, что школу на 1000 детей в поселке Тугайкуль начали строить в 2020 году. Срок сдачи объекта в эксплуатацию сдвинулся из-за дополнительных работ. Участок, на котором идет строительство, оказался заболоченным. Потребовались откачка воды и засыпка территории грунтом. Открыть образовательное учреждение подрядчик намеревается к началу 2022 года. Филиал школы № 16 планируется сделать образовательным центром. В нем будут два актовых зала, два спортзала, зоны для проведения мероприятий и отдыха. Рядом обустроят стадион с футбольным полем и площадкой для воркаута, детский игровой комплекс.