22 тысячи южноуральцев получили налоговый вычет в упрощенном порядке

В следующем году возможности «упрощенки» расширят

Более 22 тысяч южноуральцев смогли вернуть налоговый вычет в упрощенном порядке в 2024 году, сообщает пресс-служба УФНС России по Челябинской области.

Это значит, что ведомство само запрашивало различные данные у банков, поставщиков услуг и других налоговых агентов. Получателю вычета было не нужно собирать лишние справки.

В упрощенном порядке сегодня можно получать инвестиционные налоговые вычеты, а также имущественные налоговые вычеты с покупки жилья и процентов, уплаченных по ипотеке.

В 2025 году этот перечень будет расширен. В упрощенном порядке можно будет оформить вычет за такие траты, произведенные в 2024 году, как:

— оплата обучения;

— оплата медицинских услуг;

— оплата физкультурно-оздоровительных услуг;

— страховые взносы по договорам ДМС, добровольного пенсионного страхования и добровольного страхования жизни;

— пенсионные взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения.

«Уже к 20 марта 2025 года налоговая инспекция сама сформирует предзаполненное заявление на получение налоговых вычетов и разместит его в „Личном кабинете“. Налогоплательщику нужно будет только проверить, подписать и отправить документ», — рассказали в пресс-службе.

Заполнять декларацию по форме 3-НДФЛ при этом будет не нужно.

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