В 2025 году россияне смогут оформить налоговый вычет на портале «Госуслуги». Как сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, Минцифры России активно прорабатывает внедрение такой услуги, передает издание «РИА Новости».
На данный момент на портале завершается разработка по получению налоговых вычетов на образование, спорт, здоровье и ипотеку.
Напомним, по налогам на доходы физических лиц предусмотрено несколько видов вычетов: стандартные, социальные, имущественные и профессиональные. Пока что оформить их можно, обратившись в налоговую.