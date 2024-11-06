Оформление налогового вычета на портале «Госуслуги» внедрят в 2025 году

Минцифры России активно прорабатывает этот вопрос

В 2025 году россияне смогут оформить налоговый вычет на портале «Госуслуги». Как сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, Минцифры России активно прорабатывает внедрение такой услуги, передает издание «РИА Новости».

На данный момент на портале завершается разработка по получению налоговых вычетов на образование, спорт, здоровье и ипотеку.

Напомним, по налогам на доходы физических лиц предусмотрено несколько видов вычетов: стандартные, социальные, имущественные и профессиональные. Пока что оформить их можно, обратившись в налоговую.