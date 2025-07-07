На Южном Урале появится кластер передовых промышленных предприятий

Меморандум подписан на стенде региона на «Иннопроме‑2025»

В Челябинской области будут строить кластер промышленных предприятий. Трехсторонний меморандум об этом подписан на стенде региона в первый день «Иннопрома-2025». Подписи под документом поставили губернатор Алексей Текслер, директор компании «Смарт Элемент» Дмитрий Говоров и президент CM Peace (Dalian) Limited (Китай) Цзи Чуньхуэй, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Кластер получил название «Смарт Элемент»: в нем на одной территории будут построены предприятия цветной и черной металлургии, химии и энергетики, которые будут работать в едином технологическом цикле, в том числе медеплавильный завод производительностью 430 тысяч тонн нового поколения катодной меди в год. Также в проекте предусмотрены собственная ж/д станция и современный логистический центр для хранения и отгрузки продукции. Для работы кластера построят газовую электростанцию и систему солнечной генерации.

«Подписание этого меморандума — важное событие не только для Челябинской области, но и для всей российской промышленности. Создание кластера „Смарт Элемент“ — это закладка фундамента для принципиально новой модели промышленного производства. Мы говорим о высокотехнологичном, экологически ответственном и социально ориентированном комплексе, который станет образцом для всей страны. Этот проект — яркий пример того, как инновации, эффективное сотрудничество и внимание к экологической безопасности могут трансформировать промышленный ландшафт и повысить качество жизни людей», — отметил Алексей Текслер.

«Вместе с китайскими коллегами и благодаря поддержке губернатора мы построим практически безотходные предприятия по самым строгим экологическим стандартам в рамках единого технологического цикла и покажем прекрасный пример для коллег со всей страны, как должно выглядеть промышленное производство — безопасное, экологичное и высокопродуктивное», — уточнил директор компании «Смарт Элемент» Дмитрий Говоров.

Так, на медеплавильном комбинате производство будет строиться по каскадному принципу — без кранов и ковшей. Металлургический цех будет оборудован плавильной печью, конвертером и анодными печами нового поколения. Эффективность и экологическая безопасность на всех этапах производства от приема сырья до выпуска готовой продукции будет обеспечена интеллектуальной платформой управления. Несколько заводов химического комплекса будут давать все необходимые составляющие для производства сложных минеральных удобрений марок MAP, DAP, NPK, востребованных для повышения урожайности и улучшения качества сельскохозяйственной продукции.

Комплекс черной металлургии в промышленном кластере будет перерабатывать железный концентрат с медеплавильного комбината «Элемент 29» и производить востребованные виды стального проката. Железо будет производиться по самой современной технологии прямого восстановления (DRI), то есть из металлургического цикла исключены наиболее вредные переделы — агломерационный, коксохимический и доменный. Завод оборудуют самыми современными печами и системами газоочистки для сохранения и улучшения экологии Челябинской области.

Учитывая высокий уровень автоматизации и роботизации предприятий, строительство промышленного кластера создаст в Челябинской области высокопроизводительные рабочие места. На территории для сотрудников будут построены офисы, учебные классы, спортплощадки, а также благоустроен парк с прогулочной зоной и водоемом.