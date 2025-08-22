Иван Куцевляк: «Продвижение региона — это самостоятельная стратегическая задача»

Первый замгубернатора — о значении работы на масштабных форумах и международном треке для экономического развития региона и привлечения инвестиций

Петербургский международный экономический форум и Международная промышленная выставка «Иннопром» в Екатеринбурге в этом году прошли для Челябинской области с большим успехом. Стенды региона вызвали по-настоящему живой интерес, собрали возле себя высоких гостей, инвесторов, журналистов. Также регион активно работает на международной арене, в том числе весной состоялась насыщенная поездка в Китай, а совсем недавно делегация региона вернулась из Беларуси. О работе на масштабных форумах и развитии международного сотрудничества ИА «Первое областное» рассказал первый заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк.

— Иван Петрович, расскажите, какие решения, принятые по итогам ПМЭФ и «Иннопрома», и какие проекты, представленные на этих событиях, являются ключевыми для Челябинской области? Что поможет развитию региона?

— На обоих форумах было проведено большое количество встреч и переговоров, подписан целый ряд соглашений, предполагающих масштабные инвестиции в промышленность, сельское хозяйство, туризм и другие сферы.

Сегодня мы работаем над тем, чтобы все эти соглашения были реализованы. Это в том числе проекты в нашей особой экономической зоне, которая сформирована в Красноармейском муниципальном округе. И конечно, проект по созданию большого промышленного кластера «Смарт Элемент», который был презентован на «Иннопроме».

Кроме того, я отмечу, что продвижение региона — это самостоятельная стратегическая задача. И поэтому наши стенды рассказывали не только про экономику, но и про туристический потенциал области, нашу прекрасную природу. Это продвижение региона как комфортного во всех смыслах места для бизнеса, работы и жизни.

— На ПМЭФ были подписаны соглашения с будущими резидентами особой экономической зоны «Южноуральская». Каких эффектов планируется достигнуть с ее запуском? Что она даст региону, чем будет полезна для страны?

— Да, у нас были подписаны два соглашения, предполагающие создание роботизированных высокотехнологичных производств в нашей особой экономической зоне. Первое — по выпуску прицепной и полуприцепной техники для различных отраслей промышленности, второе — это выпуск газовых баллонов высокого давления. В эти два импортозамещающих проекта планируются инвестиции свыше 16 миллиардов рублей.

В целом в нашей особой экономической зоне мы сфокусируемся на развитии высокороботизированных производств. И безусловно, это очень важный проект для региона и для всей страны, поскольку, осмелюсь сказать, мы планируем создать производство того уровня роботизации, которого в России еще не было. Такая практика кардинальной роботизации и, соответственно, повышения производительности труда затем сможет тиражироваться и в других регионах.





— На ПМЭФ также подвели итоги национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Челябинская область поднялась с десятого на пятое место. Такой успех стал для делегации настоящим праздником. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса находит отражение в цифрах привлеченных инвестиций. Какие у нас показатели, чем можно гордиться?

— Прошлый год мы закончили с показателем почти в 550 миллиардов рублей инвестиций. При этом реальный рост, с учетом инфляции, составил 14%.

Но что очень важно, рейтинг состояния инвестклимата базируется не только на статистических показателях, но и на опросах и оценках самих предпринимателей. И это действительно нас очень порадовало. Потому что это оценка той большой работы, которую мы вели все предыдущие годы вместе с деловыми объединениями: Торгово-промышленной палатой, Союзом промышленников и предпринимателей, «Деловой Россией» и «Опорой России». У нас в регионе все эти объединения реально работающие. И именно во взаимодействии с ними нам удалось улучшить качество работы по привлечению инвестиций и изменить восприятие региона. Предприниматели, инвесторы верят, что в Челябинской области можно вести бизнес. Это очень важно.

— На «Иннопроме» Челябинская область представила огромный макет промышленного кластера «Смарт Элемент» с невероятной суммой инвестиций. Что это за проект?

— Это действительно масштабный проект. Общий объем инвестиций в его рамках оценивается в 700 миллиардов рублей. На основе самых передовых технологий он предполагает синергию цветной и черной металлургии, химической промышленности и производства удобрений, не имеет аналогов в России. Проект реализуется совместно с китайскими партнерами, что отражает стратегическое сотрудничество России и Китая.





— Вы отметили сотрудничество с Китаем. Весной состоялась насыщенная поездка в эту страну, а совсем недавно делегация региона вернулась из Беларуси. За этими поездками и работой в международном поле тоже стоят конкретные проекты и инвестиции?

— Да, каждая международная поездка — это определенные договоренности и проекты в части инвестиций в регион или развития международной кооперации.

В рамках поездки в Китай делегация региона во главе с губернатором области Алексеем Леонидовичем Текслером смогла в том числе ознакомиться с технологическими решениями, которые планируется использовать при проектировании и создании промышленного кластера «Смарт Элемент».

Что касается Беларуси — это наш давний и надежный партнер. Товарооборот с республикой уже превышает полмиллиарда долларов, и в ходе последнего визита мы договорились о расширении взаимных поставок, включая импортозамещение. Особый интерес — сотрудничество в сфере роботизации: мы лидеры в этом направлении, а Беларусь обладает сильной промышленностью и спросом на робототехнические решения.

Еще одно перспективное направление — сельское хозяйство, здесь мы видим дополнительные перспективы для поставок в регион белорусских продуктов, машин и оборудования для агропромышленного комплекса.

Так что каждая такая поездка — это не просто переговоры, а реальные контракты, инвестиции и в итоге — новые рабочие места.

— Вернемся к форумам и выставкам, теперь в Челябинской области. В начале сентября под эгидой Минпромторга состоится «СпецМашЭкспо». В чем его задача?

— В Челябинскую область приедут лидеры машиностроения из различных регионов. И в этом смысле форум «СпецМашЭкспо» станет вместе с ПМЭФ и «Иннопромом» еще одним мероприятием, продвигающим регион и в целом, и конкретно в части создания новых кооперационных связей и возможного привлечения инвестиций.

Кроме того, это важная площадка для совместного обсуждения с коллегами-машиностроителями из других регионов и федеральных органов власти актуальных вопросов развития сектора.





— Уже дважды в Челябинске проводили Русский экономический форум. На нем обсуждают развитие суверенной экономики. Какие сегодня перспективы у него?

— Я ждал этого вопроса. Вы знаете, это, конечно, с учетом всего сказанного, прозвучит неожиданно, но в этом году принято решение о переносе третьего Русского экономического форума. Безусловно, мы его планируем и обязательно проведем, но сделаем это в ноябре следующего года.

Сегодня очень динамично меняется ситуация в мире, и думаю, что важно дать до конца сложиться соответствующим трендам, оформиться дискуссионной повестке в условиях нового по-настоящему многополярного мира и в следующем году уже более содержательно обсудить на форуме актуальные вопросы и направления развития российской экономики.

Поэтому мы решили взять небольшую паузу и самим в том числе сконцентрироваться на работе по тем проектам, договоренности по которым были достигнуты на ПМЭФ и «Иннопроме». Отталкиваясь и от результата в рейтинге инвестклимата, и от готовности инвесторов реализовывать в Челябинской области проекты, сделать так, чтобы они воплотились в жизнь.

Сейчас активно над этим работаем.