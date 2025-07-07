Челябинская область на «Иннопроме‑2025» показывает достижения в робототехнике

На промышленной выставке регион представляют почти два десятка предприятий

Челябинск — столица промышленной роботизации. Это концепция южноуральского стенда на Международной промышленной выставке «Иннопром-2025», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





Одним из первых гостей на стенде региона стал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер презентовал главе Минпромторга широкий спектр передовых разработок предприятий Южного Урала, демонстрирующих динамичное развитие промышленности.





Так, «Завод роботов» показывает гостям нового консольно-портального трехосевого робота. «ДСТ-Урал» привез роботизированную машину для пожаротушения. Она изготовлена по заказу МЧС России, управляется оператором удаленно. Машину делали целый год, а потом испытывали на собственном полигоне.

«В этом году мы взяли рекордное количество квадратных метров — 440. Сделали второй этаж — зону для переговоров. Интерес к выставке растет со стороны промышленных предприятий, инвесторов, органов власти. Поэтому взяли большую площадь. Также увеличиваются габариты наших экспонатов. Наш стенд в этом году единственный двухэтажный в павильоне», — рассказал нам директор Агентства международного сотрудничества Челябинской области Валерий Денисенко.

Продолжая тему крупных экспонатов, отметим, что на стенде региона установлен ратрак — машина, предназначенная для подготовки горнолыжных трасс и обладающая высокой проходимостью: может преодолевать уклон до 45 градусов.





Это совместная разработка ДСТ и группы «Синара», собрана полностью из российских комплектующих.

«Спрос на такие ратраки колоссален. Начиная от Красной Поляны и до более мелких наших курортов. Список потенциальных заказчиков огромен. Это полностью импортозамещенный и даже импортоопережающий проект. По цене абсолютно конкурентоспособен, даже дешевле европейских аналогов, по качеству не уступает. Поэтому можем говорить о рождении отрасли ратраков», — пояснил Валерий Денисенко.

На стенде также представлены интеграторы робототехнических комплексов. Они активно развиваются, представляя абсолютно новые решения для внедрения роботов в производство.





В зоне макетов — яркие примеры корпоративно-социальной ответственности крупнейших предприятий Челябинской области. Представлены собор Рождества Христова, «РМК-арена», магнитогорский парк «Притяжение».