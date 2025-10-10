Челябинская область предстает территорией особого сплава в национальном центре «Россия»

На стенде региона доступно множество интерактивных зон

Фиджитал-граффити, интерактивная песочница, циклотрон, макет станции метротрамвая, роботы и спецтехника в миниатюре — лишь часть того, чем привлекает стенд Челябинской области посетителей национального центра «Россия». Экспозиция региона создана в концепции «Территория особого сплава». Корреспондент ИА «Первое областное» рассказывает о фишках южноуральского стенда, посвященного будущему.

Челябинская область представлена в национальном центре «Россия» в числе первых и единственная из УрФО. Это место создано по инициативе президента Владимира Путина. Национальный центр продолжает традиции масштабной выставки-форума «Россия» на ВДНХ и показывает достижения и планы регионов страны. Поэтому проект называется «Регион 2030. Платформа будущего».

«Наша область гордится своими успехами в промышленной и космической роботехнике, машиностроении, развитии транспортной инфраструктуры, строительстве комфортных общественных пространств и межвузовского кампуса мирового уровня»,— отмечал губернатор Алексей Текслер.

Концепция «Территория особого сплава» раскрывается через зоны. Каждая посвящена определенной теме: инновации (наука, IT, робототехника, креативные индустрии), технологии (машиностроение, крупные инфраструктурные проекты), традиции (народно-художественные промыслы), впечатления (туризм, культурные и спортивные события).

Примечателен гранд-макет метротрамвая, показывающий наземную и подземную станции. «Пассажиров» — более 100, и ни одна фигурка не повторяется. Среди ожидающих посадки или же приехавших — Нео из легендарной «Матрицы». В Челябинске построят две основные линии метротрамвая — с севера на юг и с запада на восток. Тоннели и станции интегрируют в существующую городскую трамвайную сеть. Скорость движения составит 40 километров в час против 17—19 у обычного трамвая. По прогнозам, в первый год работы будет 18,6 миллиона пассажиров.

На стенде можно поуправлять ратраком. Причем эта снегоуплотнительная машина полностью российская и создана в партнерстве компании «Синара — ТМ» и завода «ДСТ-Урал». С помощью джойстика легко подготовить виртуальную горнолыжную трассу на известном курорте «Солнечная долина» возле Миасса.

Детям нравится играть в интерактивной песочнице. Дополненная реальность помогает развивать тактильность. В песке можно найти символы Южного Урала, собрать достопримечательности в игре «мемо» или построить авиамаршрут до Челябинска.

Зона фиджитал-граффити отражает развитие креативных индустрий Челябинской области. Джойстиками, имитирующими баллончики с краской, легко разрисовать трафареты с узнаваемыми образами региона — верблюда, девушку-студентку из межвузовского кампуса, карпов кои из пруда в парке «Притяжение».

Циклотрон, разработанный в СССР уроженцем Челябинской области физиком-ядерщиком Игорем Курчатовым, отражает совместные проекты вузов и предприятий — научные исследования, конструкторские разработки и готовые продукты.

Футуристично выглядит зона космопочты. Там легко пообщаться с антропоморфным роботом-луноходом «Марфа» и получить от нее открытку.

Для гостей стенда подготовлены подарки — конфеты, браслеты, наклейки, открытки и раскраски.