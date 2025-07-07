Челябинский «Завод роботов» представил на «Иннопроме» новинку

Консольно-портальный роботbot GR-40 позволяет существенно экономить место в цехе

Консольно-портальный робот RusRobot GR-40 впервые представляют на выставке «Иннопром-2025». Устройство грузоподъемностью 45 килограммов находится на стенде Челябинской области, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Такие роботы перемещаются сверху, загружая детали в нужные станки или выгружая их оттуда. Поэтому в цехе остается больше места для установки другого оборудования. Один робот способен перемещать два изделия за одно движение, обслуживая до четырех-пяти станков.

Кроме новинки, гостям выставки показывают шестиосевых роботов-манипуляторов RusRobot RR грузоподъемностью 60 и 120 килограммов.

Напомним, на международной выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге работает делегация Челябинской области, уже подписан ряд соглашений, направленных на экономическое развитие региона.