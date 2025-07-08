Челябинские предприятия представили свои разработки на «Иннопроме‑2025»

С экспозициями ознакомился губернатор

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил экспозиции южноуральских промышленников, участвующих в «Иннопроме-2025». На стендах представили вахтовый автобус, снегоуплотнитель, магистральный насос и многое другое, передает корреспондент ИА «Первое областное».





Челябинский завод электрооборудования представил комплектные распределительные устройства КРУ Elion с интегрированной облачной системой «4Z Диспетчер», камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-203 Union, вакуумные выключатели ВВ-4Z и прочую продукцию своего производства.

На персональном стенде Челябинского компрессорного завода показали винтовые компрессорные установки с системой рекуперации тепла и адсорбционные осушители сжатого воздуха, отмеченные как высокотехнологичное оборудование.





На стенде UMG показали новую снегоуплотнительную машину. Это первый отечественный ратрак, готовый к серийному производству. Он предназначен для подготовки лыжных трасс и площадок для зимних видов спорта.





Промгруппа «Конар» привезла магистральный насос для нефтяников и корпус питательного насоса для подачи воды на АЭС.





Автозавод «Урал» представил вахтовый автобус «Берлога» на 20 пассажиров. Фургон сделан предприятием «Гирд».





На стендах группы «Синара» показали трехсекционный трамвай и макет нового комплекса по производству высокоскоростных поездов на «Уральских локомотивах».

На стенде Минпромторга губернатору представили новинку УКВЗ — макет двухэтажного трамвая «Антар».



