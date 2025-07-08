Михаил Мишустин на «Иннопром-2025» поставил в пример Челябинскую область

Премьер-министр особое внимание уделил быстрому развитию обрабатывающей промышленности в регионе

Глава правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии «Иннопрома» неоднократно приводил Челябинскую область в качестве успешного примера реализации проектов, направленных на технологический суверенитет и индустриальный рост. В сессии участвовал и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает пресс-служба главы региона.

В своем выступлении глава правительства особо подчеркнул высокие темпы развития обрабатывающей промышленности Южного Урала, продемонстрировавшие устойчивость даже в условиях сложной внешнеэкономической ситуации.

Михаил Мишустин отметил успешную работу челябинских предприятий в нескольких ключевых секторах. В частности, он упомянул запуск производства комплектующих для ведущих мостов грузовых автомобилей на Миасском автозаводе «Урал», реализованный при поддержке Фонда развития промышленности.

«Основным инструментом поддержки небольших и средних компаний является наш фонд развития промышленности. За одиннадцать лет его деятельности было выдано около двух тысяч льготных займов уже на общую сумму 650 миллиардов рублей. Это позволило открыть или серьезно модернизировать более тысячи производств по всей стране. В том числе несколько заводов запустили в текущем году. Начали изготавливать комплектующие для ведущих мостов грузовых машин в Челябинской области», — уточнил премьер-министр.

Кроме того, Михаил Мишустин высоко оценил работу Челябинской области по развитию современной инфраструктуры, включая создание индустриальных и технопарков. Он подчеркнул, что регион демонстрирует передовые решения в этой сфере.

Таким образом, Челябинская область стала одним из ярких примеров успешного внедрения государственных программ поддержки промышленности и инновационного развития, что было отмечено на самом высоком уровне.