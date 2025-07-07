Челябинская область усиливает поддержку и позиции ключевых отраслей своей промышленности

Губернатор Алексей Текслер засвидетельствовал на «Иннопроме» сразу несколько соглашений в сфере машино- и приборостроения

Делегация Челябинской области активно работает на Международной выставке «Иннопром», которая стартовала сегодня в Екатеринбурге. В течение первого дня подписан уже ряд соглашений, которые направлены на развитие всех сфер экономики региона.

Так, в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера подписаны соглашения, которые будут способствовать поддержке приборостроительной и машиностроительной отраслей региона.

В частности, соглашением о сотрудничестве между министерством промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области и Ассоциацией приборостроительных компаний предусматривается более тесное взаимодействие органов власти и бизнеса для дальнейшего развития отрасли в регионе и защиты интересов отечественных производителей от агрессивного входа на рынок иностранных конкурентов.

Подписание соглашений в сфере машиностроения демонстрирует комплексную стратегию развития отрасли в регионе — она охватывает вопросы занятости, инвестиций, технологий и инноваций.

Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области и реготделение Союза машиностроителей России договорились о совместной работе по привлечению населения к трудоустройству на предприятия машиностроительного сектора. В рамках соглашения планируется повышение квалификации кадров, а также реализация мер по популяризации инженерных и технических профессий в машиностроении, чтобы сделать эту отрасль более привлекательной для молодежи.

Второе соглашение Союз машиностроителей подписал с ФРП области — в целях содействия развитию предприятий машиностроительного комплекса региона, повышения их конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности, а также расширения экономических и производственных связей как внутри страны, так и за рубежом. Особое внимание будет уделено внедрению современных технологий и повышению квалификации специалистов.

Еще один документ подписан между Союзмашем и АНО «Центр промышленной роботизации». Совместная работа будет направлена на создание благоприятных условий для развития высокотехнологичной экономики, в частности, путем внедрения робототехники в промышленное производство.

Алексей Текслер подчеркнул важность данных соглашений для укрепления позиций региона в этих ключевых отраслях экономики.

Отметим, челябинский Центр промышленной роботизации расширяет сотрудничество на Большом Урале: гендиректор АНО Вячеслав Зырянов подписал партнерские соглашения с Фондом развития промышленности Свердловской области и Региональным инжиниринговым центром Пермского края. Оба документа предполагают объединение усилий для создания благоприятных условий для структурных изменений в экономике за счет развития новых направлений в промышленной сфере, с особым фокусом на роботизации. Совместные действия будут направлены на внедрение инновационных технологий и поддержку проектов, связанных с автоматизацией и роботизацией производства. Сотрудничество предполагает обмен опытом, реализацию совместных проектов и поддержку инновационных инициатив.