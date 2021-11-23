Архитектурную подсветку установят на историческом особняке в центре Челябинска

Здание преобразится весной 2022 года

В Челябинске с третьей попытки подвели итоги аукциона на монтаж системы архитектурно-художественного освещения на фасад объекта культурного наследия регионального значения. Подсветку установят на здании на улице Труда, 88. Это дом с мезонином лекаря В. Г. Жуковского, или же дирекция филармонии. Кроме того, этот особняк известен тем, что в ноябре-декабре 1917 года в нем находился Челябинский городской комитет РСДРП(б) и революционный штаб охраны города.

Аукцион с начальной ценой 2,16 млн рублей выиграла челябинская группа компаний «Абсолютные системы». Она единственная подавала заявку, следует из данных сайта госзакупок. Заказчиком работ выступает «Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области». Средства на монтаж направят из регионального бюджета. Выполнить подряд компания должна до 25 марта 2022 года.

«Основная задача архитектурно-художественной подсветки — подчеркнуть особенности здания, не нарушая целостности освещения всего ансамбля зданий и сооружений, и создать комфортную среду окружающего пространства. Элементы свечения должны быть равномерно распределены по фасаду здания, не искажать его архитектурную эстетику. Подсветка карнизов осуществляется линейными светильниками максимальной мощности (для создания наибольшей световой „заливки“). Основная цветовая гамма на здании теплая. Для выполнения была запроектирована линейно-заливающая подсветка карниза и локальная подсветка простенков», — сказано в рабочей документации.

Добавим, что этот исторический особняк ждет большая реконструкция. Кроме обновления внутри здания, к нему пристроят дополнительные помещения. Со стороны набережной появится дворик со скамьями из каслинского литья. Завершить ремонт нужно будет до 31 июля 2022 года

В этом году архитектурную подсветку установили уже на нескольких исторических зданиях в центре Челябинска — пассаж Яушевых (картинная галерея), Театр оперы и балета, Концертный зал им. С.С. Прокофьева, Кукольный театр. Кроме того, системы освещения появились на Государственном историческом музее Южного Урала и на трех мостах.

К 20 декабря украсят жилой дом Шиховых (Покровских), расположенный на улице Труда, 98. Контракт на 2,9 млн рублей заключен с челябинской проектно-строительной компанией «Алькасар». К 25 декабря ГК «Абсолютные системы» установит архитектурную подсветку на здании бывшего мужского училища (улица Советская, 51, стоимость работ — 1,26 млн рублей).

Подсветку планируется установить и на зданиях на гостевых маршрутах Челябинска. На эти цели из городского бюджета некоммерческой организации «Фонд развития Челябинска» выделили 130 млн рублей.

ГК «Абсолютные системы» зарегистрирована в Челябинске в декабре 2013 года, сказано в базе данных «СБИС». Входит в общий реестр квалифицированных подрядных организаций и Союз строительных компаний Урала и Сибири. Имеет лицензию от регионального Минкультуры на деятельность по сохранению объектов культурного наследия. Компания участвовала почти в 1300 аукционах. Примерно в 300 из них победила. Общая сумма заключенных контрактов — 1,2 млрд рублей. Чистая прибыль в 2020 году составляла 2,1 млн рублей.