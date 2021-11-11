Исторический особняк на новой набережной в Челябинске отремонтируют за 129 млн рублей

Обновление здания проведут в 2022 году

Областное учреждение «Челябоблинвестстрой» объявило аукцион на реконструкцию зала репетиционной базы ансамбля танца «Урал», который находится по адресу: ул. Труда, 88. В этом здании также находится дирекция филармонии. Начальная цена контракта поставляет 129,46 млн рублей. Средства направят из областного бюджета. Итоги аукциона подведут 17 ноября. Подрядчик должен будет завершить ремонт до 31 июля 2022 года. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, нужно обновить электропроводку, системы водоснабжения и водоотведения, кровлю и крыльцо, усилить колонны, смонтировать лестницы, провести отделку фасадов (облицовку выполнят в том же стиле, что и особняк купцов Яушевых). Площадка для репетиций ансамбля увеличится на 150 кв. м: к зданию пристроят дополнительные помещения. Для этого подрядчику предстоит снести гаражи. Также необходимо обустроить дворик со скамьями из каслинского литья, фонарями и урнами. Для этого нужно будет провести археологические исследования, поскольку здание является объектом культурного значения регионального уровня. В обязанности победителя аукциона входит привлечение компании с лицензией на этот вид деятельности.

Снос аварийных гаражей, сейчас закрытых тканью с изображением здания, запланирован на ноябрь — декабрь этого года. В этот же срок нужно провести археологические исследования. Реконструкция помещений и проведение благоустройства будут проводиться в 2022 году. Двухэтажное кирпичное здание, в котором находятся репетиционные залы ансамбля танца «Урал», освободили для капитального ремонта в начале октября. Танцоры и музыканты переехали в ТРК «Гагарин-парк». Сейчас в коллективе работает 60 артистов балета и 10 членов оркестровой группы.