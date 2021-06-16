Центр по охране культурного наследия Челябинской области подвел итоги аукциона по поиску подрядчика для установки архитектурно-художественной подсветки на здание Государственного исторического музея Южного Урала. Работы до 1 ноября выполнит компания «Лайт констракшн» из Новосибирска. Стоимость контракта — 6,6 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.
Согласно конкурсной документации, линейные светильники с теплым свечением установят на крыше музея. Локальной подсветкой с холодным свечением украсят простенки, колонны и декоративные элементы. За счет контраста будут выделены архитектурные особенности здания.
По данным «ЛИК: эксперт», ООО «Лайт констракшн» зарегистрировано в Новосибирске. Ранее фирма не работала в Челябинской области по государственным и муниципальным контрактам. Выручка компании в 2020 году составила 20,7 млн рублей.
Подсветку установят на всех исторических зданиях в районе Кировки. Ранее отыграли аукционы на установку освещения на здание Челябинской филармонии. Подсветкой украсят дом с мезонином лекаря В. Г. Жуковского (дирекция филармонии), картинную галерею, оперный театр. Основным будет теплый свет, холодные тона будут отвечать за акценты в архитектурных композициях. По мнению разработчиков проектов, теплое освещение создает комфортную среду для человека.
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