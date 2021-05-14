На подсветку оперного театра в Челябинске потратят 13,8 млн рублей

Десятки светодиодных светильников установят на фасаде здания

В Челябинске подвели итоги аукциона на монтаж системы архитектурно-художественного освещения на фасад Театра оперы и балеты им. М. И. Глинки. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.



Единственным участником и победителем торгов стало ООО «Городская домостроительная компания — Урал» из Челябинска. Организация предложила выполнить работы за 13,26 млн рублей при начальной цене контракта 13,33 млн рублей. Средства на монтаж предоставляются из областного бюджета в рамках субсидии на проведение капитального ремонта недвижимого имущества. Заказчиком работ по проекту местного ООО «Ретрострой» выступает «Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области».



«Основная задача архитектурно-художественной подсветки — подчеркнуть особенности здания, не нарушая целостности освещения всего ансамбля зданий и сооружений, и создать комфортную среду окружающего пространства. Элементы свечения должны быть равномерно распределены по фасаду здания, не искажать его архитектурную эстетику. Здание выполнено в стиле архитектуры конца IX начала XX веков. Находится в исторической части города на главной пешеходной улице. Праздничная подсветка выполнена в цветах относительно концепции. Подсветка карнизов осуществляется линейными светильниками максимальной мощности (для создания наибольшей световой „заливки“). Основная цветовая гамма на здании теплая, холодные тона используются в проекте только для выделения акцентов. Для выполнения была запроектирована линейно-заливающая подсветка карниза и локальная подсветка простенков», — сказано в рабочей документации.

Установить систему освещения подрядчику нужно до 15 августа этого года. Предусмотренная контрактом гарантия на выполненные работы составляет три года.



По данным базы «СБИС», ООО «Городская домостроительная компания — Урал» зарегистрировано в 2014 году. Среди видов деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, производство электромонтажных работ. Компания включена в общий реестр квалифицированных подрядных организаций. В 2020 году чистая прибыль составила 400 тыс. рублей. Фирма участвовала в 219 торгах, в 76 из них победила. Общая сумма заключенных контрактов — почти 232 млн рублей.



Организация уже проводила различные работы на объектах культурного наследия в Челябинске. На счету «Городской домостроительной компании — Урал» шесть контрактов на ремонт, оснащение и благоустройство Молодежного театра, два договора на сохранение Клуба офицеров. Кроме того, фирма дважды работала в театре оперы и балеты — капитально ремонтировала кровлю и монтировала автоматическую пожарную сигнализацию. Также организация выполняла капитальный ремонт системы отопления и вентиляции Кукольного театра и устанавливала пожарную сигнализацию и системы оповещения о пожаре в филармонии.