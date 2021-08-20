В Челябинске выбрали компанию для установки архитектурной подсветки на мосты

Работы проведут в короткий срок

Компания из Москвы «Технология света» установит на мостах через реку Миасс в Челябинске архитектурно-художественную подсветку. Фирма победила в аукционе, который провела администрация города. Начальная цена составляла 16,65 млн рублей. Москвичи снизили стоимость работ до 11,8 млн рублей. Итоги конкурса опубликованы на сайте госзакупок.

Техническим заданием предусмотрена установка архитектурной подсветки на мостах по улицам Кирова и Красной и на Свердловском проспекте. Ко Дню города там появится суммарно 1005 светильников. На мосту по улице Кирова их будет больше всего — 429. Чуть меньше — 420 — на объекте по улице Красной. На мосту по Свердловскому проспекту установят 156 светильников. Освещение будет работать в двух режимах — повседневном и праздничном. В пояснительной записке сказано, что «архитектурная подсветка обеспечит зрительный комфорт и выразительность вечерней светоцветовой среды».

ООО «Технология света», как указано в базе «СБИС», зарегистрировано в мае 2018 года. Компания является членом Торгово-промышленной палаты РФ. Развивает бренд Raduga (создан в 2014 году). Выпускает светодиодное оборудование для архитектурно-художественного, промышленного, уличного, садово-паркового и динамического освещения. В минувшем году чистая прибыль фирмы составляла 1,15 млн рублей. ООО «Технология света» участвовало в 12 торгах, в двух из них победило (включая проведенный челябинской администрацией конкурс). Предыдущий контракт был заключен в 2019 году с Тульской областной клинической психиатрической больницей № 1 им. Н. П. Каменева. За поставку светильников «Технология света» получила 1,068 млн рублей. Вне госконтрактов в 2017 году компания установила 10 тыс. светильников на фасад делового центра «Челябинск-Сити».