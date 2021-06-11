Здание картинной галереи в Челябинске украсят архитектурной подсветкой

Освещение выделит особенности объекта культурного наследия

Челябинская «Городская домостроительная компания — Урал» установит систему архитектурно-художественного освещения на фасад здания пассажа Яушевых (улица Труда, 92а). В этом объекте культурного наследия федерального значения находится картинная галерея — филиал Челябинского государственного музея изобразительных искусств.

Согласно данным, опубликованным на сайте госзакупок, в аукционе на установку архитектурной подсветки принимали участие две челябинские компании — ООО «Городская домостроительная компания — Урал» и ООО «Объединение по реставрации». Начальная цена контракта составляла 2,9 млн рублей. Оба участника предложили выполнить работы за 2,88 млн рублей. Конкурсная комиссия отдала предпочтение первой компании. Ранее эта фирма как единственный участник побеждала в аукционе на монтаж архитектурной подсветки на здание оперного театра.

Средства на работы подрядчику направят из бюджета Челябинской области в рамках субсидии на проведение капитального ремонта недвижимого имущества. Заказчиком работ по проекту местного ООО «Ретрострой» является «Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области».

«Основная задача архитектурно-художественной подсветки — подчеркнуть особенности здания, не нарушая целостности освещения всего ансамбля зданий и сооружений, и создать комфортную среду окружающего пространства. Элементы свечения должны быть равномерно распределены по фасаду здания, не искажать его архитектурную эстетику. Здание пассажа Яушевых является частью ансамбля по улице Труда. Праздничная подсветка выполнена в цветах относительно концепции. Подсветка карнизов осуществляется линейными светильниками максимальной мощности (для создания наибольшей световой „заливки“). Основная цветовая гамма на здании теплая. Для выполнения запроектирована линейно-заливающая подсветка карниза и локальная подсветка простенков, колонн и декоративных элементов», — написано в рабочей документации.

Установить систему архитектурно-художественного освещения на фасад исторического здания подрядчику нужно до 1 октября этого года. Гарантия на выполненные работы, согласно конкурсной документации, составляет три года.

По данным базы «СБИС», ООО «Городская домостроительная компания — Урал» зарегистрировано в 2014 году. Среди видов деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, производство электромонтажных работ. Компания включена в общий реестр квалифицированных подрядных организаций. В 2020 году чистая прибыль составила 400 тыс. рублей. Фирма участвовала в 220 аукционах, в 77 из них победила. Общая сумма заключенных контрактов — 245 млн рублей.

Организация уже проводила различные работы на объектах культурного наследия в Челябинске. На ее счету шесть контрактов на ремонт, оснащение и благоустройство Молодежного театра, два договора на сохранение Клуба офицеров. Кроме того, фирма дважды работала в театре оперы и балеты — капитально ремонтировала кровлю и монтировала автоматическую пожарную сигнализацию. Также организация выполняла капитальный ремонт системы отопления и вентиляции Кукольного театра и устанавливала пожарную сигнализацию и системы оповещения о пожаре в филармонии.

Центральный районный суд Челябинска в марте оштрафовал на 200 тысяч рублей компанию «Городская домостроительная компания — Урал» за некачественный ремонт кровли театра оперы и балета.