В Челябинске включили подсветку моста через реку Миасс

Освещение работает в тестовом режиме

В Челябинске завершают монтировать архиктектурно-художественную подсветку через реку Миасс. В настоящее время светильники работают в тестовом режиме, сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства города.

Планируемый срок сдачи работ — 17 сентября. Иллюминацию будут включать в праздники и во время общегородских мероприятий. Горожане могут ознакомиться с графиком на сайте.

Напомним, подсветку на мостах через Миасс устанавливает компания из Москвы «Технология света». Фирма победила в аукционе, который провела администрация города, стоимость работ составила 11,8 млн рублей.