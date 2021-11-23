В Челябинской области растет спрос на вакансию контролера QR‑кодов

Средняя зарплата в этой должности составляет 18 тыс. рублей

Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции в Челябинской области с конца октября введены ограничительные меры. Одна из них — проверка QR-кодов при входе в торговые центры и в большие магазины, подтверждающих вакцинацию от COVID-19. Это стало поводом для появления новой профессии на рынке труда — контролер QR-кодов. Вместе с этим на порталах по поиску работы появились и соответствующие резюме. В Челябинской области их пока несколько. Исследование провела служба исследований hh.ru.

Новая должность предполагает сменный график работы — 2/2 и полную занятость. На работу примут претендентов без опыта работы. В Челябинске работодатели предлагают в среднем от 17 тыс. рублей до 19 тыс. рублей ежемесячно. В Магнитогорске за эту работу предлагают 15 тыс. рублей.

Всего по стране на этой должности хотят работать 78 человек. Больше всего соискателей — в Липецкой области (20 человек) и Свердловской области (12 человек). Чаще всего на должность проверяющего QR-кодов претендуют женщины (63% резюме). В 86% — люди в возрасте до 30 лет.

Как сообщает hh.ru, в стране было открыто около 100 вакансий для сотрудников, в задачи которых входит проверка QR-кодов. Кроме контролеров, этот функционал добавлен в вакансии для охранников, промоутеров и администраторов. Такие должности чаще всего требуются в торговые центры и заведения общепита.