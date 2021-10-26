Челябинск получил субсидию в 130 млн рублей для подсветки зданий на гостевых маршрутах

Средства проводят через фонд развития города

Некоммерческой организации «Фонд развития Челябинска» из бюджета Челябинска выделят 130 млн рублей. Это целевые средства, которые необходимо будет направить на финансирование работ по архитектурной подсветке зданий на гостевых маршрутах города. Средства должны быть освоены в 2021 финансовом году. Порядок выделения субсидии опубликован на сайте мэрии Челябинска.

Как сообщил ИА «Первое областное» источник в гордуме Челябинска, средства на архитектурную подсветку гостевых маршрутов были выделены из областной казны. После этого их приняли в городской бюджет. Так как деньги целевые, их надо освоить в текущем финансовом периоде.

Фонд развития Челябинска был создан в апреле 2020 года. Планировалось, что структура будет собирать деньги предпринимателей и неравнодушных жителей на благотворительность и помощь пострадавшим из-за пандемии коронавируса. Учредителем выступает Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города. Директор фонда — челябинский депутат Кирилл Матвеев. Согласно финансовой отчетности, в 2020 году финансовые активы фонда оценивались в 3,3 млн рублей. Прибыль составляла 18 тыс. рублей.

В список гостевых маршрутов Челябинска входят 27 улиц в центре города, на северо-западе по дороге к ледовой арене «Трактор», в Ленинском и Тракторозаводском районах, а также магистраль до аэропорта. Перечень был утвержден в 2017 году.