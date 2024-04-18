Главным событием 2014 года в России стало проведение зимних Олимпийских игр в Сочи. Впервые наша страна принимала такие масштабные и значимые соревнования. Отправилась поддержать российских спортсменов и большая делегация из Челябинской области, среди которых был и корреспондент Первого областного. Он стал свидетелем того, как серебряную медаль завоевала челябинка Ольга Фаткулина. Позже она станет одной из самых известных и титулованных южноуральских спортсменок.

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«Вы даже не представляете, как волнительно было находиться на Олимпиаде! Я знала, что наша Оленька может сотворить чудо, она очень сильная спортсменка. Я сидела на трибуне, прижав молитвенник к сердцу. Было очень боязно: лед скользкий, а это спринт, в нем всякое случается. Мы со Светланой Журовой говорили: „Возьми нашу любовь, энергию, сердца, только пробеги хорошо“. После финиша Фаткулиной на трибунах все визжали, кричали, топали от восторга. Так здорово, как Ольга, никто из конькобежцев не побеждал в последние годы», — в олимпийском Сочи нашу легендарную шестикратную олимпийскую чемпионку Лидию Скобликову переполняли эмоции.

Она в тот же день крепко обняла и расцеловала Ольгу Фаткулину. У обеих от радости на глазах блестели слезы. В Сочи-2014 челябинка стала серебряным призером в состязаниях по конькобежному спорту. Но та медаль воспринималась как победа. Спустя много лет челябинская спортсменка вновь поднялась на олимпийский пьедестал.

Те соревнования в Сочи хорошо запомнил и автор этих строк. Я не работал на Олимпиаде в качестве корреспондента, а был там как рядовой болельщик. Такой шикарный подарок мне организовали в региональном Минспорте. То есть у меня не было аккредитации и возможности поздравить Ольгу Фаткулину после церемонии награждения. В тот день челябинская конькобежка принесла седьмую медаль сборной России на Олимпиаде. И как минимум на один день стала героиней Игр в сердцах наших болельщиков.

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Олимпиада в Сочи стала, как потом признается сама Ольга, самым приятным воспоминанием и самым значимым спортивным соревнованием в карьере. Затем были еще несколько успешных сезонов, призовые места на этапах Кубка мира. Все шло к тому, что в Пхенчхане-2018 челябинской конькобежке не будет равных и она сможет завоевать титул олимпийской чемпионки. Благо и возраст этому способствовал — 28 лет, самый расцвет для конькобежного спорта.

Но в конце 2017 года весь спортивный мир сотрясался скандальным делом «Россия против WADA». После долгих споров и «дела Родченкова» многие наши спортсмены были лишены возможности выступить на Олимпиаде-2018. Среди них оказалась и Ольга Фаткулина, которую несправедливо обвинили в применении допинга. У нее забрали завоеванную в Сочи серебряную медаль, пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх.

1 февраля 2018 года 28 российских спортсменов были оправданы CAS (Международным спортивным арбитражным судом). По итогам судебных заседаний россиянке Ольге Фаткулиной решили вернуть все награды и полностью оправдать. Но слишком поздно: через 9 дней должны были стартовать ОИ-2018, на которых уже был утвержден окончательный состав участников, и не было никакой возможности вскочить на подножку убежавшего поезда. Олимпиада, которая должна была стать звездным часом для спортсменки, прошла мимо Фаткулиной.

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«Не скрою, очень тяжело переживала то, что не смогла тогда выступить на Олимпиаде. И раны, да, заживали долго. Все-таки четыре года к ним готовилась, столько сил было вложено. Не скрою, я тогда для себя решила, что обязательно останусь еще на один олимпийский цикл в конькобежном спорте. Злость во мне проснулась, что ли… Хотела доказать, что я «чистая» спортсменка и меня несправедливо отстранили от Олимпиады», — вспоминала в одном из интервью автору строк сама Ольга.

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Судьба-злодейка вернула-таки спортсменке должок четыре года спустя, на Олимпиаде-2022 в Пекине. Новость о том, что Ольге Фаткулиной доверят стать знаменосцем сборной России на церемонии открытия, облетела все крупнейшие СМИ в мгновение. Это огромная честь и гордость для любого атлета вне зависимости от его титулов и регалий — нести знамя своей страны.

«Меня отстранили от предыдущей Олимпиады, хотели забрать медаль Сочи, обвинили в том, чего не было на самом деле. А теперь я понесу флаг… Это бальзам на душу, настоящий приз за все мои страдания», — скажет тогда челябинская спортсменка.

Увы, в Пекине Ольге Фаткулиной завоевать медаль не удалось. Она была не в лучшей физической форме. За месяц до старта соревнований подхватила ковид, неделю просидела на карантине в голландском Херенвене, где проходил этап Кубка мира. Вернулась в Россию, а процесс завершающего этапа подготовки к Олимпиаде прошел скомканным.

В то время как лидеры российской команды проходили учебно-тренировочные сборы на Дальнем Востоке, наша Оленька наматывала круги по льду родного ледового дворца «Уральская молния»… О каком высоком результате на Олимпиаде могла идти речь?!

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Ольга Фаткулина взяла паузу в карьере. В том числе и для того, чтобы наконец-то хоть немного отдохнуть и подумать о себе, обустроить свой быт, личную жизнь. В феврале 2023 года она стала мамой. Девочку назвали Оливией. Тогда все думали, что спортсменка уже не вернется в конькобежный спорт. В 33 года бороться за высокие места на международных соревнованиях здесь практически невозможно.

Но нет, уже спустя полгода, в августе, Фаткулина снова вышла на лед и даже приняла участие в первых после рождения дочери соревнованиях. А все потому, что наша спортсменка хотела набрать форму и успешно выступить на Всероссийской зимней спартакиаде — 2024, порадовать болельщиков своим выступлением на льду родного ЛД «Уральская молния».

Именно тогда, спустя 10 лет после своего олимпийского триумфа, Ольга Фаткулина сказала, пожалуй, самые важные слова, которые в лучшей степени описывают ее как спортсменку, девушку и прекрасного во всех смыслах человека. Она призналась, что выступление в олимпийском Сочи стало главным событием в карьере. Но…


«Я олимпийской чемпионкой не становилась, а только серебряным призером. Но точно знаю: быть мамой намного круче! Моя Оливия — это главная награда в жизни. Успехи и победы в спорте — это совершенно другое. Хотя я не отказалась бы от еще одной олимпийской медали. Думаю, что в этом нет ничего невозможного. Главное, чтобы здоровье позволяло. Да, не все сейчас зависит от меня. Но есть надежда. И если появится даже мизерный шанс отправиться на еще одну Олимпиаду, я сделаю все возможное, чтобы им воспользоваться», — сказала Ольга.

В рамках рубрики «В ритме новостей», посвященной 15-летию сайта «Первый областной», мы подготовили цикл публикаций. В них мы рассказываем о самых значимых и важных событиях в Челябинской области. Так, мы вспомнили о самых памятных историях в жизни региона за прошедший период.

А еще познакомили с тем, как и чем живут герои наших публикаций сейчас. И дополнили эти истории в новой подборке.

Кстати, к Олимпиаде-2014 в Сочи мастер из Златоуста Андрей Чебаков изготовил уникальные золотые медали с кусочками метеорита. Спустя 15 лет он рассказал нашему корреспонденту секрет создания 10 уникальных наград. Их вручали спортсменам, победившим на Олимпиаде 15 февраля — в годовщину падения метеорита.

16 апреля мы рассказали о том, каким большим событием для Челябинска стало открытие арены «Трактор» в 2009 году, и познакомили с болельщицей команды, которая за 15 лет почти не пропускала ни одного матча команды. 