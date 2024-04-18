Олимпийский триумф в Сочи стал пиком карьеры для конькобежки Ольги Фаткулиной

Челябинская спортсменка завоевала серебро на Играх‑2014 и вписала свое имя в историю

Главным событием 2014 года в России стало проведение зимних Олимпийских игр в Сочи. Впервые наша страна принимала такие масштабные и значимые соревнования. Отправилась поддержать российских спортсменов и большая делегация из Челябинской области, среди которых был и корреспондент Первого областного. Он стал свидетелем того, как серебряную медаль завоевала челябинка Ольга Фаткулина. Позже она станет одной из самых известных и титулованных южноуральских спортсменок.

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«Вы даже не представляете, как волнительно было находиться на Олимпиаде! Я знала, что наша Оленька может сотворить чудо, она очень сильная спортсменка. Я сидела на трибуне, прижав молитвенник к сердцу. Было очень боязно: лед скользкий, а это спринт, в нем всякое случается. Мы со Светланой Журовой говорили: „Возьми нашу любовь, энергию, сердца, только пробеги хорошо“. После финиша Фаткулиной на трибунах все визжали, кричали, топали от восторга. Так здорово, как Ольга, никто из конькобежцев не побеждал в последние годы», — в олимпийском Сочи нашу легендарную шестикратную олимпийскую чемпионку Лидию Скобликову переполняли эмоции.

Она в тот же день крепко обняла и расцеловала Ольгу Фаткулину. У обеих от радости на глазах блестели слезы. В Сочи-2014 челябинка стала серебряным призером в состязаниях по конькобежному спорту. Но та медаль воспринималась как победа. Спустя много лет челябинская спортсменка вновь поднялась на олимпийский пьедестал.

Те соревнования в Сочи хорошо запомнил и автор этих строк. Я не работал на Олимпиаде в качестве корреспондента, а был там как рядовой болельщик. Такой шикарный подарок мне организовали в региональном Минспорте. То есть у меня не было аккредитации и возможности поздравить Ольгу Фаткулину после церемонии награждения. В тот день челябинская конькобежка принесла седьмую медаль сборной России на Олимпиаде. И как минимум на один день стала героиней Игр в сердцах наших болельщиков.

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Олимпиада в Сочи стала, как потом признается сама Ольга, самым приятным воспоминанием и самым значимым спортивным соревнованием в карьере. Затем были еще несколько успешных сезонов, призовые места на этапах Кубка мира. Все шло к тому, что в Пхенчхане-2018 челябинской конькобежке не будет равных и она сможет завоевать титул олимпийской чемпионки. Благо и возраст этому способствовал — 28 лет, самый расцвет для конькобежного спорта.

Но в конце 2017 года весь спортивный мир сотрясался скандальным делом «Россия против WADA». После долгих споров и «дела Родченкова» многие наши спортсмены были лишены возможности выступить на Олимпиаде-2018. Среди них оказалась и Ольга Фаткулина, которую несправедливо обвинили в применении допинга. У нее забрали завоеванную в Сочи серебряную медаль, пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх.

1 февраля 2018 года 28 российских спортсменов были оправданы CAS (Международным спортивным арбитражным судом). По итогам судебных заседаний россиянке Ольге Фаткулиной решили вернуть все награды и полностью оправдать. Но слишком поздно: через 9 дней должны были стартовать ОИ-2018, на которых уже был утвержден окончательный состав участников, и не было никакой возможности вскочить на подножку убежавшего поезда. Олимпиада, которая должна была стать звездным часом для спортсменки, прошла мимо Фаткулиной.





«Не скрою, очень тяжело переживала то, что не смогла тогда выступить на Олимпиаде. И раны, да, заживали долго. Все-таки четыре года к ним готовилась, столько сил было вложено. Не скрою, я тогда для себя решила, что обязательно останусь еще на один олимпийский цикл в конькобежном спорте. Злость во мне проснулась, что ли… Хотела доказать, что я «чистая» спортсменка и меня несправедливо отстранили от Олимпиады», — вспоминала в одном из интервью автору строк сама Ольга.

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Судьба-злодейка вернула-таки спортсменке должок четыре года спустя, на Олимпиаде-2022 в Пекине. Новость о том, что Ольге Фаткулиной доверят стать знаменосцем сборной России на церемонии открытия, облетела все крупнейшие СМИ в мгновение. Это огромная честь и гордость для любого атлета вне зависимости от его титулов и регалий — нести знамя своей страны.

«Меня отстранили от предыдущей Олимпиады, хотели забрать медаль Сочи, обвинили в том, чего не было на самом деле. А теперь я понесу флаг… Это бальзам на душу, настоящий приз за все мои страдания», — скажет тогда челябинская спортсменка.

Увы, в Пекине Ольге Фаткулиной завоевать медаль не удалось. Она была не в лучшей физической форме. За месяц до старта соревнований подхватила ковид, неделю просидела на карантине в голландском Херенвене, где проходил этап Кубка мира. Вернулась в Россию, а процесс завершающего этапа подготовки к Олимпиаде прошел скомканным.

В то время как лидеры российской команды проходили учебно-тренировочные сборы на Дальнем Востоке, наша Оленька наматывала круги по льду родного ледового дворца «Уральская молния»… О каком высоком результате на Олимпиаде могла идти речь?!

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Ольга Фаткулина взяла паузу в карьере. В том числе и для того, чтобы наконец-то хоть немного отдохнуть и подумать о себе, обустроить свой быт, личную жизнь. В феврале 2023 года она стала мамой. Девочку назвали Оливией. Тогда все думали, что спортсменка уже не вернется в конькобежный спорт. В 33 года бороться за высокие места на международных соревнованиях здесь практически невозможно.

Но нет, уже спустя полгода, в августе, Фаткулина снова вышла на лед и даже приняла участие в первых после рождения дочери соревнованиях. А все потому, что наша спортсменка хотела набрать форму и успешно выступить на Всероссийской зимней спартакиаде — 2024, порадовать болельщиков своим выступлением на льду родного ЛД «Уральская молния».

Именно тогда, спустя 10 лет после своего олимпийского триумфа, Ольга Фаткулина сказала, пожалуй, самые важные слова, которые в лучшей степени описывают ее как спортсменку, девушку и прекрасного во всех смыслах человека. Она призналась, что выступление в олимпийском Сочи стало главным событием в карьере. Но…





«Я олимпийской чемпионкой не становилась, а только серебряным призером. Но точно знаю: быть мамой намного круче! Моя Оливия — это главная награда в жизни. Успехи и победы в спорте — это совершенно другое. Хотя я не отказалась бы от еще одной олимпийской медали. Думаю, что в этом нет ничего невозможного. Главное, чтобы здоровье позволяло. Да, не все сейчас зависит от меня. Но есть надежда. И если появится даже мизерный шанс отправиться на еще одну Олимпиаду, я сделаю все возможное, чтобы им воспользоваться», — сказала Ольга.

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А еще познакомили с тем, как и чем живут герои наших публикаций сейчас. И дополнили эти истории в новой подборке.

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