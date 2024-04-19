Была зрителем — стала чемпионкой: история тхэквондистки Татьяны Мининой

Чемпионат мира — 2015 в Челябинске дал спортсменке стимул стать звездой мирового уровня

Более 900 спортсменов из 140 стран — такое широкое представительство получил чемпионат мира по тхэквондо в Челябинске. Эти состязания в 2015 году стали главным спортивным событием на Южном Урале. На них в качестве зрителя была и 18‑летняя челябинка Татьяна Кудашова. Теперь она, но уже под другой фамилией, — звезда мирового тхэквондо: пятикратная чемпионка Европы, призер Олимпийских игр. Благодаря ее успехам и достижениям в этом году при инициативе губернатора был открыт современный Центр тхэквондо «Коре».



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Масштаб проведения крупнейшего мирового турнира по тхэквондо в Челябинске трудно переоценить. Достаточно сказать, что России впервые доверили провести чемпионат мира по этому виду спорта. И не Москве или Санкт-Петербургу, а именно Челябинску. Ранее южноуральская столица уже имела опыт в проведении крупнейших международных состязаний, но по другому виду спорта. В 2012 году в арене «Трактор» состоялся чемпионат Европы по дзюдо, в 2014‑м — чемпионат мира.

«Я очень опечален, поскольку мы заканчиваем один из лучших турниров за всю историю и уже завтра мне придется уезжать отсюда. Это один из лучших, самых замечательных чемпионатов мира, которые мы когда-либо проводили. Мы смогли познакомиться здесь с очень богатой культурой народов Челябинской области, а также насладиться прекрасными выступлениями спортсменов», — скажет в день окончания ЧМ‑2015 на пресс-конференции президент Всемирной федерации тхэквондо (WTF) Чунг Вон Чо.

В подобном ключе отзывались и многие другие иностранные почетные гости. На протяжении семи дней Челябинск стал столицей мирового тхэквондо. Генсек WTF Хосе Рафати добавил тогда, что даже немного сочувствует всем другим городам, которым в будущем предстоит принимать чемпионаты мира. Мол, Челябинск задал такой стандарт в проведении соревнований, что повторить его будет ой как сложно.

Тот турнир позволил Челябинску и значительно повысить уровень развития регионального тхэквондо. Руководитель областной федерации Максим Карпов отмечал, что местные спортшколы не справлялись с наплывом желающих заниматься. На тот момент даже сильнейшая в регионе СШОР «Коре» не имела собственного зала для тренировок. Но об этом чуть позже.

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У Татьяны Мининой (тогда еще Кудашовой) в 2015 году была другая история. Она уже давно занималась тхэквондо, но в свои 18 лет еще не готова была бороться на турнире в Челябинске с сильнейшими спортсменами мира. Хотя на тот момент уже была достаточно известной в регионе тхэквондисткой. Один титул победительницы первенства Европы чего стоит.

Но, как признается затем сама Таня, ЧМ‑2015 в Челябинске сыграл важнейшую роль в ее карьере. Она внимательно наблюдала за поединками звезд мирового тхэквондо со зрительских трибун арены «Трактор». И видела своими глазами то, к чему нужно стремиться.

«Вообще-то я в детстве занималась художественной гимнастикой. Но в 10 лет случайно попала на тренировку по тхэквондо. И после первого же занятия заявила маме, что остаюсь в этом виде спорта. Я сразу как-то полюбила тхэквондо. Уже повзрослев, начала ставить с тренером перед собой спортивные задачи. Но чемпионат мира в Челябинске произвел на меня огромное впечатление. Я видела бои лучших спортсменов и сама захотела стать лучшей», — вспоминала много лет позже Татьяна Минина в одном из интервью.

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Разумеется, добиться успеха и мирового признания в одиночку практически невозможно. Да, Татьяна, вне всяких сомнений, очень талантливая и трудолюбивая спортсменка. Кроме того, как отмечали ряд экспертов, она генетически предрасположена к тхэквондо. Но всех этих побед и достижений в ее карьере могло бы и не быть, если бы не команда, которая ее окружает.

С юных лет с Таней занимаются два специалиста — Александр Энс и Анна Селютина. И это, пожалуй, самый яркий пример успешного тренерского тандема. Первый больше работает со спортсменкой над техникой, сопровождает на соревнованиях. Вторая — очень тонкий и чуткий психолог, помогает своей подопечной найти себя. Благодарная ученица платит своим учителям взаимностью. В многочисленных интервью она не забывает отметить вклад тренеров в свои успехи.

Организационные вопросы на протяжении всех этих лет брал на себя директор СШОР «Коре» Максим Карпов. Оказывала всестороннюю поддержку и мама спортсменки. Впрочем, как тут без нее, на то она и мама! А еще лучшая подруга — Кристина Прокудина, с которой Татьяна знакома со школьной скамьи. Именно она была ее спарринг-партнером, в том числе и при подготовке к Олимпийским играм — 2020 в Токио.

Ну и, конечно же, супруг. Татьяна вышла замуж за известного в Челябинске тхэквондиста Константина Минина. Грамотный и интересный во всех отношениях парень помог своей любимой реализовать себя в спорте. Пусть даже и, возможно, немного в ущерб своей карьере.

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Пять титулов чемпионки Европы, две серебряные и одна бронзовая награды с чемпионатов мира, победитель международных турниров... Рассказывать о всех регалиях и победах спортсменки не будем, это тема для отдельной статьи. Остановимся на одном старте, который продолжает оставаться и сейчас главным в карьере Татьяны Минины.

Речь, конечно же, об Олимпийских играх в Токио. Вообще-то они должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на год вперед. Для челябинки это был дебют на соревнованиях такого масштаба. И с первой же попытки завоевала серебряную медаль. На пути к финалу она выиграла у соперниц из Греции, Нигера и Ирана. И лишь в решающем поединке уступила тхэквондистке из США.

«После финала первые полчаса на душе было тяжело: расстроилась из-за того, что не стала олимпийской чемпионкой. Но потом отпустило и пришла радость и безумное счастье от того, что завоевала медаль. Я долго и упорно к ней шла», — сказала Татьяна Минина челябинским журналистам по возвращении домой в аэропорту.

Две недели спустя всех южноуральских олимпийцев пригласил в гости губернатор. Алексей Текслер в правительстве региона поздравил их с успешным выступлением в Токио. И отдельно поблагодарил за высокий результат Татьяну.

Кроме того, в этот же день глава региона вместе со спортсменкой и ее наставниками посетил родную школу Татьяны. Алексей Текслер хотел лично увидеть, где она начинала делать свои первые шаги в спорте. А потом вместе с ними заглянул и в старенький дворец спорта «Динамо» — в нем спортшкола «Коре» арендовала один из залов.

Там спортсменка и рассказала губернатору о том, что условия для тренировок у тхэквондистов оставляют желать лучшего. Алексей Текслер сказал Татьяне, что постарается решить этот вопрос, но обещаний не давал.

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9 февраля 2024 года — исторический день для южноуральского тхэквондо. В этот день состоялось официальное открытие современного спорткомплекса для спортшколы «Коре». Помимо губернатора прибыл поздравить спортсменов с долгожданным событием и министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Сегодня у школы „Коре“ будет свой большой, уютный, комфортный дом. Мы оснастили центр современным оборудованием и будем дальше помогать в развитии. За 20 лет работы школа воспитала большое количество спортсменов, заложила серьезные традиции. Это ориентир на будущие победы»,— отметил Алексей Текслер.

Горизонт этих ориентиров широкий. Юные спортсмены получили современную и большую площадку для тренировок. Ежедневно в Центре тхэквондо «Коре» могут заниматься около 340 человек. В том числе и сама Татьяна Минина, которая всеми мыслями сейчас в Париже. Она уже завоевала олимпийскую лицензию и мечтает отправиться на свои вторые Игры.

Могла ли сама 18-летняя спортсменка в 2015 году предполагать, что сыграет важную роль в цепочке будущих событий, которые прямым образом отразятся на истории развития всего тхэквондо в Челябинской области? Ведь все эти события — чемпионат мира, серебро Олимпийских игр, победы на других крупных стартах, а также своевременная встреча с губернатором — и привели к тому, что в регионе появился такой уникальный Центр тхэквондо. О нем спортшкола «Коре» мечтала долгих 20 лет.

Кстати, вчера, 18 апреля, Татьяне Мининой исполнилось 27 лет. Казалось бы, еще вся карьера впереди. Но как много времени уже прошло, и как много сделано...

Использованы фото: РИА-Новости, оргкомитета ЧМ-2015 в Челябинске, Федерации тхэквондо Челябинской области, Марата Муллыева, Виталия Визаулина, а также из личного архива Татьяны Мининой



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