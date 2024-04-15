Как живут челябинские герои из 2010‑х

Пять самых ярких событий из жизни нашего региона — в юбилейной подборке «Первого областного»

А мы продолжаем вспоминать впечатляющие истории, которыми жила Челябинская область. В 2012 году два челябинца спасли пассажиров маршрутки, которая рухнула в Шершни. Парней представили к наградам. Эти и другие события — в нашей хронике к 15-летию сайта «Первый областной».

Сорванные школьные линейки

1 сентября 2011 года Челябинск запаниковал. На железнодорожном вокзале при роспуске вагонов случился разлив груза — красновато-коричневого вещества в стеклянной таре. Часть груза разбилась, что привело к утечке брома.

Едкий дым взволновал жителей Ленинского и Советского районов, под угрозой срыва оказались школьные линейки, взрослые добирались до работы в марлевых повязках. Впрочем, врачи сразу сообщили, что бром в небольших концентрациях для здоровья не опасен. Тем не менее почувствовавших недомогание челябинцев принимали во всех больницах и поликлиниках. К счастью, серьезных последствий для горожан не было.

Собирался на учебу, а попал в историю

Зимой 2012 года едва не случилась трагедия: маршрутка на плотине перемахнула через ограждение и рухнула в Шершни. Машина пробила лед и стала погружаться в воду. Многочисленных жертв удалось избежать благодаря двум пассажирам — Павлу Рогожину и Денису Чишкову. Они выбрались наружу и стали помогать оставшимся покинуть салон. Как только последний человек опустился на лед, пазик ушел на дно.

Мужчины вытащили всех пассажиров за 50 секунд.

«Сумасшедший адреналин», — так позже слесарь вагонной части ЮУЖД Павел Рогожин объяснит свой подвиг.

В тот день он ехал на учебу, но авария с маршруткой перевернула все его планы. В одночасье парень стал героем. Молодых людей представили к различным наградам. Среди них медали от МЧС «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», которые им вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Небесный незваный гость

В 2013 году Челябинск прославился падением метеорита. Огненный шар пронесся в небе над всем регионом 15 февраля, в 9:20 по местному времени. Челябинск осветило ярко-белым неестественным светом. Минутами позже за светом последовал нарастающий звук и страшная — не столько по разрушениям, сколько по эффекту неожиданности — ударная волна. Большую часть энергии взрывов небесного тела поглотила атмосфера, но и того, что пришлось на Южный Урал, хватило с лихвой. Повреждения получили 7,3 тысячи зданий — жилых домов, учебных помещений, производственных площадок. Более 1,5 тысячи человек обратились за медицинской помощью из-за порезов от осколков выбитых окон. Погибших не было.

Все объекты восстановили, метеорит подняли со дна озера Чебаркуль. Теперь крупнейший обломок небесного гостя экспонируется в Государственном историческом музее Южного Урала.

К 10-летию падения метеорита редактор ОТВ Анастасия Плотникова сняла документальный фильм «Челябинский метеорит. Новая тайна». В нем автор раскрывает новые подробности визита небесного гостя. Оказывается, на дне озера еще покоятся фрагменты небесного тела.

С олимпийским огнем в сердце

Главным событием 2014 года стало проведение домашней Олимпиады в Сочи. На главных зимних стартах четырехлетия выступили 17 южноуральских спортсменов. Среди них и 24-летняя Ольга Фаткулина. Челябинская конькобежка завоевала серебряную медаль, а после финиша ее тепло поздравила наша прославленная шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова.

Наша Оленька Фаткулина до сих пор в строю. В прошлом году стала мамой. И вернулась на лед, чтобы помочь региону успешно выступить на Всероссийской зимней спартакиаде, основные старты которой прошли в Челябинской области. На протяжении всей своей карьеры спортсменка одержала множество побед, была знаменосцем сборной России на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Но и сейчас считает, что пиком ее карьеры было выступление на сочинской Олимпиаде.

Истоки центра «Коре»

В 2015 году в Челябинске прошел чемпионат мира по тхэквондо. В течение семи дней более 1000 спортсменов из 139 стран боролись за медали турнира. За их ходом с трибуны арены «Трактор» внимательно наблюдала тогда еще 18-летняя Татьяна Кудашова.

Спустя некоторое время она выйдет замуж, сменит фамилию, станет лидером сборной России и отправится на свою первую Олимпиаду. На Играх-2020 в Токио Татьяна Минина завоюет серебряную медаль. По возвращении ей устроили теплый прием в правительстве Челябинской области. Спортсменка попросила губернатора помочь в решении вопроса о строительстве зала для спортшколы «Коре».

Сказано — сделано! В феврале этого года в Челябинске появился современный центр тхэквондо. Всего этого могло бы и не быть, если бы в 2015 году нашему региону не доверили провести крупнейший чемпионат с участием сильнейших тхэквондистов мира.



Истории наших спортсменок мы расскажем подробно в отдельных интервью и зарисовках. Героем наших публикаций станет и создатель медалей с кусочком болида. Эти и другие истории мы специально подготовили к 15-летию сайта «Первый областной». Оставайтесь с нами!



Авторы: Анастасия Посохова, Виталий Визаулин, Оксана Пузакова, Тогжан Мусабаева