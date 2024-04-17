Златоустовский мастер рассекретил историю создания олимпийских медалей с кусочками метеорита

Рассказываем об одной из самых дорогих наград в истории соревнований

В 2013 году о Челябинске узнал весь мир. Метеорит взорвался над городом и упал в озеро Чебаркуль. Ровно через год в стране прогремело другое событие — Олимпиада в Сочи. К планетарному спортивному празднику придумали соответствующие космические медали с кусочками российского болида. Как это происходило и было ли страшно мастерам работать с гостем из Вселенной, узнал корреспондент Первого областного информагентства.

Утро 15 февраля 2013 года запомнилось челябинцам надолго. Яркая вспышка, страшный грохот и ударная волна напугали жителей миллионника. Болид нарушил распорядок жизни целого города, дважды запустил ударную волну вокруг планеты и подарил водителям с видеорегистраторами мировую известность. А еще разрушил тысячи окон, осколками которых ранило более полутора тысяч людей, и «снес» сайт «Первого областного» — некоторые материалы, выпущенные до 2013 года, не смог восстановить ни один компьютерный гений.

К слову, годовщину метеорита мы праздновали уже не раз — было и пятилетие, и десятилетие. Как-то мы собирали самые удивительные воспоминания челябинцев об этом событии, а к 10-летию падения метеорита редактор ОТВ Анастасия Плотникова сняла документальный фильм, в котором приводятся доказательства, что на дне озера Чебаркуль еще есть осколки болида.

Удивительно, но свидетельства о прилете метеорита еще остались: кто-то так и не застеклил балкон, треснувший под натиском взрыва; Цинковый завод своей обновленной после разрушения стеной ежедневно приветствует всех передвигающихся по Свердловскому тракту; магазинные полки предлагают покупателям конфеты «Челябинский метеорит». А в музее Банка России сохранились часы, остановившиеся в момент прилета метеорита: старинный напольный механизм конца XIX века навеки застыл на отметке в 9 часов 20 минут.

Впрочем, некоторые артефакты попали в руки людей по всему миру. И мы говорим не о поддельных кусочках, которые за бешеные деньги продавали на торговых площадках и интернет-аукционах. Мы говорим об особых медалях с небольшими фрагментами челябинского болида, которые изготавливали для призеров зимней Олимпиады — 2014 в Сочи.

Одним из мастеров, принявших участие в создании наград, стал Андрей Чебаков из Златоуста. В конце 2013 года мастер лично прикоснулся к космическому объекту и вложил свои силы и душу в создание одних из самых дорогих олимпийских медалей в истории. И конечно, самых космических.

Работает Андрей в художественной мастерской, которая занимается необычными подарками: письменными наборами из нефрита, золотыми панно, наборами уникальной посуды к спортивным соревнованиям. И вот однажды у компании заказали медали к одному из самых известных и почетных мировых событий — Олимпиаде.

Фото: vk.com

Предназначались медали спортсменам, ставшим олимпийскими чемпионами 15 февраля 2014 года — в годовщину падения космического объекта. Предполагалось, что они будут вручены в Сочи, однако Международный олимпийский комитет запретил делать это на самой Олимпиаде, и пришлось отправлять награды по почте уже после соревнований, из Челябинска — в Польшу, Китай, Швецию и Австрию.

Поступил метеорит к златоустовским мастерам не в огромном контейнере или в вагоне грузового поезда, а уже разделенным на небольшие кусочки. Передали крупицы, обернутые пленкой, в обычном конвертике. В основном частички метеорита были уже готовы к установке в центр медали, лишь некоторые пришлось еще дополнительно крошить. Изготавливались памятные награды вручную — отдельно златоустовские мастера обрабатывали метеорит, отдельно чеканили саму круглую пластину, наносили гравировку, покрывали позолотой и эмалью. Андрей признался, что работать с камнями неизвестного происхождения страшно не было.

«Даже не возникало мыслей, что метеорит может быть каким-нибудь радиоактивным. Думаю, его проверили тогда уже специалисты много раз», — признается Андрей.

Всего к годовщине падения изготовили десять специальных медалей. Андрей Чебаков признается, что уже плохо помнит все детали и сколько именно наград изготовил, но точно знает, что две из них достались российским спортсменам: скелетонисту Александру Третьякову и шорт-трекисту Виктору Ану.

Медали были изготовлены не из чистого золота, а из цветного металла с использованием золота и серебра. На самой награде изображены небо и очертания Челябинска с дымящими трубами заводов, Оперным театром, цирком и зданием «Челябинск-Сити». В центре награды — небольшое отверстие, в которое вставлен сам космический камешек, а вокруг расходятся лучи и молнии — будто метеорит только-только взорвался над городом. По кругу на медали расположилась надпись «Chelyabinsk Meteorite 15.02.2013».

Кстати, медали, изготовленные южноуральскими оружейниками, стали героями на стенде Челябинской области на международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Необычные награды обещали дарить гостям павильона. Андрей Чебаков рассказал, что после Олимпийских медалей кусочки метеорита еще оставались, а на сайте художественной мастерской выставлена позиция «Сувенир 5», изображающая ту самую памятную награду. Так что необычный сувенир может приобрести любой желающий. Вот только стоимость «золотого» метеорита, возможно, не каждому придется по душе.

Фото: сайт художественной мастерской